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Настя Каменских в белом платье рассказала о важном событии

Киев, Четверг 23 июля 2020 11:53
Настя Каменских в белом платье рассказала о важном событии
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Анна Киселева

Настя Каменских анонсировала новое шоу

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая не так давно публиковала фотографии с первой годовщины свадьбы, снова предстала перед фанатами в белом платье. Артистка также поделилась с фанатами эксклюзивной новостью и рассказала о новом шоу ко Дню Независимости Украины в своем Instagram.

Настя Каменских – мастер создавать интригу. Артистка опубликовала фотографию в белом платье и поделилась новостью о том, что к большому национальному празднику она решила записать новое шоу.

"Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа, в День Независимости Украины. А пока делюсь с вами волшебной фотографией со съемок. Образ, локация и закат солнца вместе создали вот такую красоту, и я очень хотела, чтобы вы как можно быстрее это увидели", - написала артистка в подписи к опубликованному снимку.

Настя Каменских в белом платье рассказала о важном событии

Настя Каменских в Instagram в белом платье заинтриговала новостью (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники буквально завалили Каменских комплиментами по поводу ее внешнего вида.

  • Ты бомба, образ бомба, закат бомбочка.
  • Вы очень красивая.
  • Было невероятно.
  • Шикарная Анастасия.
  • Красивый образ!!! Что за цветы в голове?
  • Идеальная.
  • Богиня.
  • Какая красотка.
  • Ты лучшая.
  • Рука такая длинная.
  • Снова невеста?

Скриншоты комментариев

Стоит напомнить, что недавно Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа.

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Новости Украины Настя Каменских
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