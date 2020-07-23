Настя Каменских в белом платье рассказала о важном событии

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских анонсировала новое шоу

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая не так давно публиковала фотографии с первой годовщины свадьбы, снова предстала перед фанатами в белом платье. Артистка также поделилась с фанатами эксклюзивной новостью и рассказала о новом шоу ко Дню Независимости Украины в своем Instagram.

Настя Каменских – мастер создавать интригу. Артистка опубликовала фотографию в белом платье и поделилась новостью о том, что к большому национальному празднику она решила записать новое шоу.

"Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа, в День Независимости Украины. А пока делюсь с вами волшебной фотографией со съемок. Образ, локация и закат солнца вместе создали вот такую красоту, и я очень хотела, чтобы вы как можно быстрее это увидели", - написала артистка в подписи к опубликованному снимку.

Настя Каменских в Instagram в белом платье заинтриговала новостью (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях поклонники буквально завалили Каменских комплиментами по поводу ее внешнего вида.

Ты бомба, образ бомба, закат бомбочка.

Вы очень красивая.

Было невероятно.

Шикарная Анастасия.

Красивый образ!!! Что за цветы в голове?

Идеальная.

Богиня.

Какая красотка.

Ты лучшая.

Рука такая длинная.

Снова невеста?

Скриншоты комментариев

Стоит напомнить, что недавно Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа.