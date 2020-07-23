Настя Каменских в белом платье рассказала о важном событии

Настя Каменских анонсировала новое шоу
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая не так давно публиковала фотографии с первой годовщины свадьбы, снова предстала перед фанатами в белом платье. Артистка также поделилась с фанатами эксклюзивной новостью и рассказала о новом шоу ко Дню Независимости Украины в своем Instagram.
Настя Каменских – мастер создавать интригу. Артистка опубликовала фотографию в белом платье и поделилась новостью о том, что к большому национальному празднику она решила записать новое шоу.
"Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа, в День Независимости Украины. А пока делюсь с вами волшебной фотографией со съемок. Образ, локация и закат солнца вместе создали вот такую красоту, и я очень хотела, чтобы вы как можно быстрее это увидели", - написала артистка в подписи к опубликованному снимку.
Настя Каменских в Instagram в белом платье заинтриговала новостью (фото: instagram.com/kamenskux)
В комментариях поклонники буквально завалили Каменских комплиментами по поводу ее внешнего вида.
Скриншоты комментариев
Стоит напомнить, что недавно Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа.