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Спекотне літо: Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику

П'ятниця 24 липня 2020 10:37
Спекотне літо: Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка насолоджується ранковими запливами в басейні

Настя Каменських користується спекотною погодою та починає свій ранок з бадьорого запливу в басейні - а заодно і радує шанувальників гарячими фото в купальнику. 33-річна співачка ретельно стежить за своєю фігурою і дотримується правильного харчування, що безсумнівно дає свої результати. Так, артистка похвалилася пружними і спокусливими формами на свіжому знімку.

На фото Настя зображена на тлі басейну в злитному купальнику зі зміїним принтом. Вона позує впівоберта до камери, притримуючи руками волосся і пронизливо дивлячись в об'єктив.

Співачка не стала наносити макіяж і захоплює природною красою і стрункою фігурою.

Спекотне літо: Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в &quot;зміїному&quot; купальнику

Настя Каменських показала підтягнуту фігуру в купальнику зі зміїним принтом (фото: instagram.com/kamenskux)

У підпису до сексуального кадру Каменських запропонувала фоловерам розповісти про себе.

"Кохані, хочу дізнатися про вас трошки більше. А розкажіть-но, яка саме ти з моїх пісень?" - написала виконавиця.

Шанувальники почали активно коментувати знімок, розповідаючи про улюблені пісні Насті і захоплюючись її красою. Всього за пару годин пост набрав понад 85 тисяч лайків.

Раніше Настя Каменських в чудовому білому платті розповіла про важливу подію - співачка знялася в новому шоу до Дня Незалежності України.

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