Спекотне літо: Настя Каменських похвалилася спокусливими формами в "зміїному" купальнику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка насолоджується ранковими запливами в басейні

Настя Каменських користується спекотною погодою та починає свій ранок з бадьорого запливу в басейні - а заодно і радує шанувальників гарячими фото в купальнику. 33-річна співачка ретельно стежить за своєю фігурою і дотримується правильного харчування, що безсумнівно дає свої результати. Так, артистка похвалилася пружними і спокусливими формами на свіжому знімку.

На фото Настя зображена на тлі басейну в злитному купальнику зі зміїним принтом. Вона позує впівоберта до камери, притримуючи руками волосся і пронизливо дивлячись в об'єктив.

Співачка не стала наносити макіяж і захоплює природною красою і стрункою фігурою.

Настя Каменських показала підтягнуту фігуру в купальнику зі зміїним принтом (фото: instagram.com/kamenskux)

У підпису до сексуального кадру Каменських запропонувала фоловерам розповісти про себе.

"Кохані, хочу дізнатися про вас трошки більше. А розкажіть-но, яка саме ти з моїх пісень?" - написала виконавиця.

Шанувальники почали активно коментувати знімок, розповідаючи про улюблені пісні Насті і захоплюючись її красою. Всього за пару годин пост набрав понад 85 тисяч лайків.

Раніше Настя Каменських в чудовому білому платті розповіла про важливу подію - співачка знялася в новому шоу до Дня Незалежності України.