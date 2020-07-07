Жарко! TAYANNA снялась полностью голой для мужского журнала, показав стройное тело

TAYANNA неоднократно воспевала своих песнях женскую силу и несокрушимость, оставаясь при этом нежной, чувственной и ранимой. Она культивирует в своем творчестве эту тему, радует поклонников жизнеутверждающими релизами, а в этот раз решила впечатлить откровениями иного рода и снялась полностью голой для известного мужского издания.

Певица рискнула обнажиться на камеру и показала digital-обложку журнала XXL. Певица рискнула полностью обнажиться на камеру и избирательно опубликовала на странице в Instagram. На откровенном кадре она позирует в одной шелковой бузе нежно-розового оттенка, под которой нет белья. На других кадрах она предстала полностью обнаженной, прикрыв интимную часть тела цветком.

"Сьогодні як ніколи жінка повинна вміти відчувати свою красу. Нашій волі, енергії та майстерності підвладне все, ми проектуємо красу навколо - ніжністю змінюємо світ. Звісно, потрібно працювати над своїм внутрішнім і зовнішнім станом, щоб бути прикладом своїм дітям, своїм шанувальникам і навіть тим, хто не любить тебе. Я, як і багато жінок, щодня вибудовую своє життя, стаю сильнішою і відкритішою", - считает певица, о чем написала под фото обложки мужского издания.

TAYANNA обнажилась для обложки известного журнала для мужчин (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Поклонники пришли в восторг от смелого эксперимента артистки и ее стройных форм.

Неймовірна

Красуня

Как же ты прекрасна, милая

Шикарная

Казкова

Вау, яка розкішна!

Новий тренд цього літа одним словом: жарко

И форма, и наполненность

Кайф

Дуже красива

Скриншот комментариев

Ранее TAYANNA рассказала о романе своего бывшего мужа Егора Глеба с коллегой Ани Лрак и его отношениях с сыном.