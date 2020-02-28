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Яркая красотка: TAYANNA поразила кардинальной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 15:31
Яркая красотка: TAYANNA поразила кардинальной сменой имиджа
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Певица удивила красочными весенними переменами

Певица TAYANNA, которая недавно получила награду в одной из главных музыкальных номинаций на премии "Новогодняя Музыкальная Платформа", "Песней года 2019" признали ее сингл "Як плакала вона", решила кардинально сменить имидж.

Новым цветом волос исполнительница поддержала тренд 2020 года на неоновые оттенки в образе. Яркий желтый, как символ весны и солнца пришелся по вкусу ее фанатам, которые высоко оценили эксперимент.

Яркая красотка: TAYANNA поразила кардинальной сменой имиджа

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Образ певица дополнила костюмом из короткого топа с длинными рукавами и микрошортами в глубоком фиолетовом оттенке.

"Как настроение?" - спросила вокалистка под фото в Instagram у своих фолловеров и они ей признались, что благодаря таким кадрам настроение всегда улучшается.

  • Такий яскравий, як і ваше волосся
  • Гарно!
  • Фантастична
  • Ваууууу, шикарно
  • Почему так шикарноооо?
  • Наша яскрава красуня!
  • Супер!!! Дуже гарна!!!
  • Вау!
  • Súper bien !!! Bellísimo!!!

Кроме того подписчики отметили, что стройная фигура их любимицы выше всяких похвал. TAYANNA действительно в последнее время выглядит сногсшибательно и причиной всему ее комфортный рацион и ее личные секреты стройности.

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Новости Украины TAYANNAТаянна
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