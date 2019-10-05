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Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.10.2019 - 09:49
Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала чуттєвість і сексуальність

Тіна Кароль легко демонструє чуттєвість, жіночність і неприкриту сексуальність – на її сторінці в instagram з'являється все більше жарких фото в пікантних образах і відвертих вбраннях. Шанувальники дивуються, наскільки гармонійно співачка виглядає в новому амплуа, а вона в свою чергу, зізнається, що їй "хочеться розквітнути". На свіжому знімку вона показала справжню пристрасть у вечірньому туалеті від Yves Saint Laurent – одного зі своїх улюблених брендів.

Тіна опублікувала знімок з закулісся шостого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019. Тоді вона з'явилася перед глядачами в розкішному вечірньому вбранні чорно кольору з відкритими плечима і вирізом до стегна. Сукня підкреслила пишні груди поп-діви, дозволила оцінити її стрункі ніжки і хвилюючі вигини. Вона доповнила спокусливий лук босоніжками на шпильці з тонкими ремінцями.

Великі голлівудські локони і яскравий макіяж лише довершили розкішний образ зірки. Вона продемонструвала на камеру чуттєву пристрасть, опустивши очі, злегка відкривши губи і прийнявши звабливу позу.

Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники моментально відреагували на сексапільну красуню на фото і обсипали її щедрими компліментами. Не втрималася навіть MARUV, яка вважала за краще обмежиться захопленими смайлами.

Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тіна, зведеш з розуму
  • Шик
  • Як мені подобається цей образ Тіни! Ця зачіска, сукня! Просто неперевершена
  • Спекотно
  • Цей образ Вам дуже личить!
  • Так сексуально і красиво!
  • Вогонь
  • Просто супер, блін, хочу такі ніжки
  • Ви Супер
  • Дуже спокуслива

Скріншот коментарів

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