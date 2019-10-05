Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото

Співачка показала чуттєвість і сексуальність
Тіна Кароль легко демонструє чуттєвість, жіночність і неприкриту сексуальність – на її сторінці в instagram з'являється все більше жарких фото в пікантних образах і відвертих вбраннях. Шанувальники дивуються, наскільки гармонійно співачка виглядає в новому амплуа, а вона в свою чергу, зізнається, що їй "хочеться розквітнути". На свіжому знімку вона показала справжню пристрасть у вечірньому туалеті від Yves Saint Laurent – одного зі своїх улюблених брендів.
Тіна опублікувала знімок з закулісся шостого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019. Тоді вона з'явилася перед глядачами в розкішному вечірньому вбранні чорно кольору з відкритими плечима і вирізом до стегна. Сукня підкреслила пишні груди поп-діви, дозволила оцінити її стрункі ніжки і хвилюючі вигини. Вона доповнила спокусливий лук босоніжками на шпильці з тонкими ремінцями.
Великі голлівудські локони і яскравий макіяж лише довершили розкішний образ зірки. Вона продемонструвала на камеру чуттєву пристрасть, опустивши очі, злегка відкривши губи і прийнявши звабливу позу.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники моментально відреагували на сексапільну красуню на фото і обсипали її щедрими компліментами. Не втрималася навіть MARUV, яка вважала за краще обмежиться захопленими смайлами.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
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