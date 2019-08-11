"Жар-птица": Ирина Билык покорила ярким нарядом и раскрыла свои чувства к знаменитой женщине

Латышская певица Лайма Вайкуле недавно устроила в Одессе фестиваль, на который собрала большое количество украинских знаменитостей, вместе с другими артистами на нем побывала и Ирина Билык, о чем звезда рассказала в своем Instagam.

Яркие кадры с необыкновенными нарядами, в которых можно было увидеть Ирину на красной дорожке южного фестиваля, покорили ее подписчиков. Однако, самым сногсшибательным они признали фото артистки с заключительного дня праздника.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Билык выбрала образ в стиле Фриды Кало, накинув на плечи ярко-зеленый пиджак мужского кроя, она подобрала к нему объемную юбку-макси из черного фатина и футболку с изображением Фриды. А дополнила образ венком из огромных цветов.

Певица сопроводила фото теплыми словами в адрес женщины, которая вызывает у нее восхищение и вдохновение:

"Последний день фестиваля, а моя любимая Фрида Кало всегда со мной. Столько раз уже перечитывала биографию этой сильнейшей и талантливой женщины! Трагичная судьба, изматывающая любовь и столько счастья и мира в ее картинах. Очень мечтаю попасть в музей Фриды, в Мехико", - призналась под снимком Ирина.

Кроме того, она добавила, что так же восхищена своими поклонниками:

"На этом фестивале особенно проводятся параллели с сильными и талантливыми. Я знаю, что вы у меня тоже такие! Сильные, красивые, стойкие и самые любимые на свете!" - расчувствовалась знаменитость.

Стоит отметить, что подписчики ответили ей взаимностью:

Шикарная женщина

Лучший образ фестиваля

Фрида

Классная футболка. Фрида Кало ,безусловно, была сильной личностью. Когда случаются какие-то жизненные неприятности,вспоминаешь именно таких людей! И берешь себя в руки...)

Красивая наша

Ирина, я даже боюсь Вам сказать, очень красиво

Вы суперррррр!!!!!

Жар-птица! билычка наша природнюсенькая

Фея

Чудо Ира! Очень красивая

Сохранила образ, непревзойденно!!!

Треба буде вводити заборону на таку занадто привабливу зовнішність

Яркая девочка Ирочка! Угу. Фрида Кало интереснейшая личность. А мы стойкие. Это точно..

А Вы @bilyk_iryna сами Сильная и Талантливая! И всегда Роскошны!

Стоит отметить, что признания женщинам в искренних чувствах не редки для Ирины Билык. Так, недавно Ирина опубликовала фото с Натальей Могилевской, на котором запечатлен их страстный поцелуй в губы. Снимок певица сопроводила довольно откровенными словами.

Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Но не только женщины слышат от Ирины Билык слова любви, замужняя артистка недавно неожиданно призналась в чувтвах к другому мужчине.