"Жар-птиця": Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки

Латвійська співачка Лайма Вайкуле нещодавно влаштувала в Одесі фестиваль, на який зібрала велику кількість українських знаменитостей, разом з іншими артистами на ньому побувала і Ірина Білик, про що зірка розповіла у своєму Instagam.

Яскраві кадри з незвичайними вбраннями, в яких можна було побачити Ірину на червоній доріжці південного фестивалю, підкорили її підписників. Однак, найбільш вражаючим вони визнали фото артистки з заключного дня свята.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Білик обрала образ у стилі Фріди Кало, накинувши на плечі яскраво-зелений піджак чоловічого крою, вона підібрала до нього об'ємну спідницю-максі з чорного фатину і футболку із зображенням Фріди. А доповнила образ вінком з величезних квітів.

Співачка супроводила фото теплими словами на адресу жінки, яка викликає у неї захоплення і натхнення:

"Останній день фестивалю, а моя улюблена Фріда Кало завжди зі мною. Стільки разів вже перечитувала біографію цієї найсильнішої і талановитої жінки! Трагічна доля, виснажлива любов і стільки щастя і миру в її картинах. Дуже мрію потрапити в музей Фріди, в Мехіко", - зізналася під знімком Ірина.

Крім того, вона додала, що так само захоплена своїми шанувальниками:

"На цьому фестивалі особливо проводяться паралелі з сильними і талановитими. Я знаю, що ви у мене теж такі! Сильні, красиві, стійкі й найулюбленіші на світі!" - розчулилася знаменитість.

Варто відзначити, що підписники відповіли їй взаємністю:

Шикарна жінка

Кращий образ фестивалю

Фріда

Класна футболка. Фріда Кало ,безумовно, була сильною особистістю. Коли трапляються якісь життєві неприємності,згадуєш саме таких людей! І береш себе в руки...)

Красива наша

Ірина, я навіть боюся Вам сказати, дуже красиво

Ви суперррррр!!!!!

Жар-птиця! билычка наша природнюсенька

Фея

Чудо Іра! Дуже красива

Зберегла образ, неперевершено!!!

Треба буде вводити заборону на таку занадто привабливу зовнішність

Яскрава дівчинка Іринка! Угу. Фріда Кало цікава особистість. А ми стійкі. Це точно..

А Ви @bilyk_iryna самі Сильна і Талановита! І завжди Розкішні!

Варто відзначити, що зізнання жінкам у щирих почуттях не рідкісні для Ірини Білик. Так, нещодавно Ірина опублікувала фото з Наталею Могилевською, на якому зображений їх пристрасний поцілунок в губи. Знімок співачка супроводжувала досить відвертими словами.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Але не тільки жінки чують від Ірини Білик слова любові, заміжня артистка нещодавно несподівано зізналася в чувтвах до іншого чоловіка.