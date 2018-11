Зеленский показал нежные "семейные" фото со съемок комедии "Я, ты, он, она"

Настя Короткая и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

На фото Дорофеева трогательно прильнула к Зеленскому

Уже 27 декабря поклонники студии "Квартал 95" и творчества украинского шоумена Владимира Зеленского наконец увидят на больших экранах новую семейную комедию "Я, ты, он, она". Отметим, что главные роли, помимо Зеленского, играют также его коллега Евгений Кошевой, певица Надя Дорофеева и актриса Настя Короткая.

Именно эту творческую команду можно увидеть на новых снимках со съемок фильма, опубликованных на instagram-страничке Зеленского.

"Я, ты, он, она" — с 27 декабря смотрите в кино", — коротко подписал серию фото шоумен.

Главные герои "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Интересно, что фото получились по-семейному душевные. Кошевой нежно обнимает Короткую, а Дорофеева прильнула к Зеленскому.

Что не удивительно, ведь новая кинокомедия как раз рассказывает о любовном четырехугольнике и раскрывает небольшую семейную драму, которая может в принципе случиться с каждым.

Напомним, что главные герои фильма — Яна и Макс — уже 10 лет вместе. При этом их брак нельзя назвать каким-то особенно счастливым, но и в горе они также не жили — брак обычный. Однако за все эти годы они попросту привыкли друг другу, обремененные семейными обязанностями.

В определенный момент пара пришла к решению развестись. К тому же, у них уже наметились новые отношения "на стороне". Героев этих романов зовут Лена и Борис.

И когда Яна и Макс окончательно хотят расставить точки над "і" своих отношений, они неожиданно задумываются — а как бы сложился их брак, если бы все эти годы совместной жизни они открыто высказывали друг другу не только свои претензии, но и говорили о самых сокровенных желаниях?

Куда заведет их этот эксперимент, расскажет финал комедии "Я, ты, он, она".

Кстати, ранее в сети появился необычный клип на песню "LEGO" группы АНТИТІЛА, в котором также появляются кадры из новой комедии. При этом в клипе Зеленский неожиданно стал "лидером" группы.

Владимир Зеленский, Настя Короткая, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева на съемках комедии от студии "Квартал 95" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Подписчики Зеленского также поспешили прокомментировать его новые фото, а также поделиться ожиданием новой комедии.

"МиЮХиШи — японское кино", — смеется dmytroiuzkiv от звучания названия комедии на английском языке — "Me, you, he, she movie".

"Молодцы, вы наша гордость", — отмечает scherbinanina561.

"Я обязательно пойду в кино, мои самые любимые актеры", — восхищается olga_modellook.

"Повторити фото з своїми дружинами", — предлагает tanya_bronishevska.

"Мы вас любим! Спасибо за ваш талант и потрясающие эмоции", — благодарит y.kudria.

"Классные фотки и вы все на них", — отмечает tolstaia99.

"Какие красивые Люди! Просто Таланты, а самое главное — один позитив! Люблю Вас!" — пишет lukiricha.

Скриншот комментариев: instagram.com/zelenskiy_official)

