Зеленський показав ніжні "сімейні" фото зі зйомок комедії "Я, ти, він, вона"

Настя Коротка і Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

На фото Дорофєєва зворушливо пригорнулася до Зеленського

Вже 27 грудня шанувальники студії "Квартал 95" і творчості українського шоумена Володимира Зеленського нарешті побачать на великих екранах нову сімейну комедію "Я, ти, він, вона". Зазначимо, що головні ролі, крім Зеленського, грають також його колега Євген Кошовий, співачка Надя Дорофєєва та актриса Настя Коротка.

Саме цю творчу команду можна побачити на нових знімках зі зйомок фільму, опублікованих на instagram-сторінці Зеленського.

"Я, ти, він, вона" — з 27 грудня дивіться в кіно", — коротко підписав серію фото шоумен.

Головні герої "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Цікаво, що фото вийшли по-сімейному душевні. Кошовий ніжно обіймає Коротку, а Дорофєєва пригорнулася до Зеленського.

Що не дивно, адже нова кінокомедія як раз розповідає про любовний чотирикутник і розкриває невелику сімейну драму, яка, у принципі, може статися з кожним.

Нагадаємо, що головні герої фільму — Яна і Макс — вже 10 років разом. При цьому їх шлюб не можна назвати якимось особливо щасливим, але і в горі вони також не жили — звичайний шлюб. Однак за всі ці роки вони просто звикли один до одного, обтяжені сімейними обов'язками.

В певний момент пара прийшла до рішення розлучитися. До того ж, у них уже намітилися нові стосунки "на стороні". Героїв цих романів звуть Олена і Борис.

І коли Яна і Макс хочуть остаточно розставити крапки над "і" своїх відносин, вони несподівано замислюються — а як би склався їх шлюб, якщо б всі ці роки спільного життя вони відкрито висловлювали один одному не тільки свої претензії, але і говорили про найпотаємніші бажання?

Куди заведе їх цей експеримент, розповість фінал комедії "Я, ти, він, вона".

До речі, раніше в мережі з'явився незвичайний кліп на пісню "LEGO" групи АНТИТІЛА, в якому також з'являються кадри з нової комедії. При цьому у кліпі Зеленський несподівано став "лідером" групи.

Володимир Зеленський, Настя Коротка, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва на зйомках комедії від студії "Квартал 95" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Підписники Зеленського також поспішили прокоментувати його нові фото, а також поділитися очікуванням нової комедії.

"МіЮХіШі — японське кіно", — сміється dmytroiuzkiv від звучання назви комедії англійською мовою — "Me, you, he, she movie".

"Молодці, ви наша гордість", — зазначає scherbinanina561.

"Я обов'язково піду в кіно, мої улюблені актори", — захоплюється olga_modellook.

"Повторити фото з своїми дружинами", — пропонує tanya_bronishevska.

"Ми вас любимо! Дякуємо за ваш талант і приголомшливі емоції", — дякує y.kudria.

"Класні фотки і ви всі на них", — зазначає tolstaia99.

"Які гарні Люди! Просто Таланти, а найголовніше — один позитив! Люблю Вас!" — пише lukiricha.

Скріншот коментарів: instagram.com/zelenskiy_official)

