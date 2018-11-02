Владимир Зеленский стал фронтменом украинской рок-группы

Видео: Антитіла - Lego (youtube.com/Антитіла)

Известный украинский актер и шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который ранее заявлял о своих намерениях поучаствовать в выборах президента страны, неожиданно стал лидером популярной рок-группы АНТИТІЛА. Он принял участие съемках клипа коллектива на песню LEGO, мастерски вжившись в роль солиста группы АНТИТІЛА.

В работе LEGO использованы кадры романтической комедии "Я, ты, он, она", где также снялись Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Настя Короткая и другие звезды украинского шоу-бизнеса, которая выйдет в прокат накануне Нового года. Также впервые в клипе принял участие шестой участник группы АНТИТІЛА – Максим Сиволап, соавтор композиций и друг группы.

Фото: группа АНТИТІЛА (пресс-служба)

"Можно много и в деталях рассказывать о том, как мы придумывали и строили декорацию для клипа, о том, как пробирались сквозь корабельные стапельные леса, чтобы вытянуть нашего друга гафера Ростислава из других съемок в середине ржавого судна, чтобы срочно обсудить схему расположения световых приборов на нашем съемочной площадке. Но все эти истории блекнут по сравнению с тем, как вдохновенно Владимир Зеленский крутил колесо прямо в кадре! В тот момент я убедился, что песня ему действительно очень нравится." - прокомментировал фронтмен группы Тарас Тополя.

Фото: съемки клипа группы АНТИТІЛА (пресс-служба)

Он также рассказал, о чем же композиция.

"Песня Lego - не просто лишь саундтрек к комедийной драмы "Я, Ты, Он, Она". Эта песня - о нашей с вами стране, переживающей драматический период своей истории. Закройте глаза и представьте, что люди востока и запада поют ее друг другу. И где-то внутри души, несмотря на все распри каждый хочет собрать этот наш общий поломанный конструктор так, чтобы наступил мир и покой", - отметил Тополя.

Фото: лидер АНТИТІЛА Тарас Тополя (пресс-служба)

Это первое сотрудничество известной группы со студией "Квартал 95", и очень символично, ведь "Я, ты, он, она" является десятой полнометражной картиной известной студии, а группа АНТИТІЛА в этом году отметили 10-летний юбилей.

Владимир Зеленский, один из продюсеров фильма, исполнитель главной роли и режиссер ленты также поделился впечатлениями от съемок клипа и сотрудничества с группой.

Фото: Владимир Зеленский (пресс-служба)

"Песня LEGO от замечательной группы АНТИТІЛА точно передала идею нашей новой романтической комедии - любые отношения между людьми складываются, как лего и нуждаются в энергии, внимания и взаимных усилий. Особенно, если речь идет о любви. Я желаю всем безумной любви и приглашаю на наш фильм", - сказал шоумен.

Фото: Владимир Зеленский (пресс-служба)

Песня LEGO войдет в шестой альбом группы АНТИТІЛА "HELLO", который будет представлен в феврале. А также песня прозвучит вживую во время стадионного тура по городам Украины в 2019 году.

Напомним, 29 октября вышел официальный трейлер новой романтической комедии "Я, ты он, она", снятой студией "Квартал 95" при поддержке Госкино. Режиссерами картины, которую можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 27 декабря, стали Владимир Зеленский и голливудский режиссер Дэвид Додсон.

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Видео: РБК-Украина