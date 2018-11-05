"Квартал 95" снял пародию на советы Супрун и песню группы KAZKA

Видео: (YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Студия "Квартал 95" выпустила пародию на песню группы KAZKA "Плакала" а также на исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На сцене в образе чиновницы выступила Елена Кравец, которая высмеяла ее советы и нововведения в системе здравоохранения. "Спасет от всех болезней только Супрун. Только Супрун лучше всех знает, что болит и где чешется, и как лечить. Реформа вас научит, что манту можно мочить...", - поется в песне.

Скриншоты видео: (YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Пользователи неоднозначно восприняли подобный видеоролик: одни похвалили "Квартал 95" за юмор и смекалку, другие, напротив, назвали подобную шутку глупой и неуместной:

"И смех и грех. Хорошо, хоть чувство юмора у нас есть";

"Лена Кравец, вы прекрасно пародируете. Удачи вам во всём!";

"Было бы смешно, если бы не так печально";

"Квартал меня огорчает";

"Сделали из нормальной песни уродство";

Скриншоты видео: (YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Напомним, что актер и комик студии "Квартал 95" впервые рассказал, почему его сын учится в Москве.

Кстати, в последнем выпуске "95 квартала" Зеленский рассказал о своем президенстве.

Также сообщалось, что вышел трейлер убойной комедии "Я, ты, он, она" от студии "Квартал 95".

Видео: (РБК-Украина)