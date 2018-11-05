"Надломите торты": актеры "Квартала" рассказали, о чем не говорят депутаты

Тайная Вечеря Президента или о чем НЕ говорят Депутаты (Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online)

В Киеве во Дворце "Украина" на традиционной осенней записи новой программы "Вечернего Квартала" актеры не только выпустили пародию на и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, но и "прошлись" по другим топ-политикам. Комики студии "Квартал 95" представили сценку под названием "Тайная Вечеря Президента", который имел большой успех у зрителей. Видео номера опубликовано на YouTube.

На сцене за багато накрытым столом собрались Александр Пикалов (в роли президента Украины Петра Порошенко), Елена Кравец (в роли Юлии Тимошенко), Владимир Зеленский (в роли Олега Ляшко) и Евгений Кошевой (в роли Виталия Кличко).

В начале сценки закадровый голос вещает: "Представьте: Украина, год 54-й от рождества Петрова, столовая Аппарата Президента, Тайная Вечеря..."

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Номер начался с призыва "Порошенко" надломить торты. Затем он отметил, что собрал политиков после того, как узнал - один из них его не предаст. Далее "президент" признался, что в последнее время во всем видит библейские знамения. Например, киевский потоп летом... Ляшко добавил, что и горячую воду в вино удалось превратить, пусть и по цене...

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Далее комики шутили на прочие злободневные социально-политические темы, чем вызывали горячие аплодисменты в зрительском зале.

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

В комментариях к ролику пользователи видеохостинга высказывают восхищение номером, хотя и отмечают, что политические шутки в преддверии президентских выборов имеют "особый" вес:

"Когда "Квартал" топит за одного(ну) из кандидатов, то это уже не "Квартал"";

"Заказуха от Коломойского как и всегда, но ржачно";﻿

"Я этот номер вживую видел. Это было восхитительно. Спасибо за тот прекрасный вечер﻿";

"Ну как всегда! "Квартал" - на высоте!!!﻿"...

Скрин: YouTube / Студия Квартал 95 Online

Ранее сообщалось, что лидер "Квартал 95" Владимир Зеленский на шоу раскрыл правду о своем президентстве.

Отметим, что мы уже писали о том, что вышел новый трейлер популярного украинского комедийного сериала "Слуга народа" с актером, шоуменом лидером студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским в главной роли. В ролике комик рассказал о новостях, которые хочет увидеть каждый украинец.

Как сообщалось, ранее комик и актер Евгений Кошевой рассказал, когда же "Квартал 95" перестанет высмеивать политиков.

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Видео: РБК-Украина