Здравствуй, свобода! 54-летняя Моника Беллуччи блистает в откровенном наряде и с ярким макияжем

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Знаменитая актриса представила новую работу

Моника Беллуччи, которая только в конце прошлой зимы официально представила миру своего бойфренда, на днях объявила о расставании. Напомним, с 36-летним французским художником Николасом Лефевром 54-летняя итальянская красотка начала встречаться в 2018-м году. Хотя точная дата неизвестна – долгое время влюбленным удавалось скрывать свои отношения.

Моника в новом фильме (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Вместе пара успела совершить много светских выходов, на которых всегда показывали глубокую привязанность и любовь. К примеру, в Каннах, в Мадриде… Первые слухи о разладе в звездной паре появились, когда Моника стала ездить по ивентам одна. Но поскольку она никогда не публиковала совместных снимков с Николасом, поклонники надеялись, что это просто совпадение. Как показало время, нет дыма без огня.

Кадр из нового фильма Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Чтобы избежать ненужных разговоров и домыслов, Беллуччи сама дала откровенный комментарий для прессы. Французскому журналу F она заявила, что с этого момента их дороги с Николасом расходятся. Но они сохранят дружбу на всю жизнь. Также Моника добавила, что очень любит Николаса и он ее многому научил. Кто был инициатором и почему они все же решили пойти разными дорогами, ни Моника, ни Николас не объяснили.

Моника официально свободна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Но жизнь не стоит на месте, и Моника, судя по всему, расставание пережила достаточно легко. Несколько часов назад она выложила в сеть достаточно откровенный образ. На фото она позирует в черном кожаном наряде с глубоким декольте. Дополняет картину яркий макияж и стильное каре. Впрочем, образ женщины-вамп она примерила не просто так. Легендарная актриса представила поклонникам новую работу.

Итальянская красотка любит необычные роли (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Она снялась в фантастическом фильме "Некромант" австралийского режиссера Кия Роуч-Тернера. Замысловатый сюжет повествует о демонах, ворующих души людей через смартфоны. Моника поспешила сообщить, что вскоре фильм выйдет в Сиднее, а затем и в США. В ответ она получила, как обычно, массу комплиментов и восторженных откликов о ее образе. Судя по всему, фильм будет иметь успех!