Красивая и счастливая: Моника Беллуччи в компании возлюбленного блистает в Мадриде

Моника Беллуччи в компании возлюбленного (фото: instagram.com/elle_spain)

54-летняя актриса и 36-летний Николас Лефевр посетили вечеринку испанского Elle

Моника Беллуччи, которая около полугода назад впервые представила миру своего нового возлюбленного – французского художника Николаса Лефевра – порадовала новым выходом в свет в его компании. Роскошная итальянская красотка прибыла на вечеринку испанского глянцевого журнала Elle в качестве почетной гостьи. Наряд она подобрала стильный и яркий – по-настоящему летний.

Моника Беллуччи появилась в Мадриде в роскошном образе (видео: instagram.com/elle_spain)

54-летняя актриса надела длинное платье Dolce & Gabbana с глубоким декольте, пышными оборками и цветочным принтом, полной мерой подчеркнувшее ее эффектную внешность. Дополнили наряд небольшой черный клатч, золотые серьги-кольца, босоножки на высоком каблуке, легкая укладка и макияж в естественных тонах с акцентом на глаза. Николас по своему обыкновению отдал предпочтение классике: черный смокинг и белая рубашка, которые идеально гармонировали с образом Моники.

Моника с любимым (фото: instagram.com/elle_spain)

Едва пара появилась на благотворительном вечере, как тут же привлекла все внимание на себя. Знаменитости с удовольствием позировали фотографам и выглядели, как всегда, счастливыми и влюбленными. "Самая долгожданная звезда уже здесь. Моника Беллуччи приехала в сопровождении Николаса Лефевра и влюбилась всех в себя", – написали на официально странице глянца. Моника оставила под этим постом эмоциональную подпись. Интересно, что сама актриса, как всегда, удержалась от публикации совместных кадров с Николасом, ограничившись собственным видео.

Моника и Николас на фотозоне Elle (фото: instagram.com/elle_spain)

За роскошный образ и сияющий внешний звезда заслуженно получила массу комплиментов:

Красивая

Самая красивая леди в этом мире

Мне нравится, что ей 50, и она не пытается одеться на 20

Королева

Какой класс

О боже, просто супер!

Потрясающая

Восхитительная Моника

Вау! Настил из розовых цветов

Моника Беллуччи на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, недавно Моника и ее новый бойфренд посетили Каннский кинофестиваль. Пара посетила вечеринку Dior Dinner, а на ковровой дорожке влюбленные вместе так и ен появились.