Зазвездился: фанаты Владимира Остапчука разозлились на высказывание о его экс-супруге

Семейные перепетиии звездной семьи вышли на новый уровень
Личное дело двоих, которое стали обсуждать тысячи — развод Владимира Остапчука и Елены Войтенко. Неожиданная новость, от гармоничной на первый взгляд пары, о внезапном и окончательном расставании прогремела в конце прошлого года. О том, что в звездной семье все разладилось, поделился в своем Instagram шоумен и телеведущий Владимир Остапчук. Что стало причиной расставания, как долго Елена терпела измены, и возможно ли после такого поступка прощение, честно рассказала программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале Украина супруга Елена Войченко.
Женщина в красках описала равнодушие экс-супруга к отцовским обязанностям и высказала подозрение в изменах, на что Владимир не упустил возможности резко ответить, написав в соцсетях, что такие признания жены стали для него шокирующими.
"Да, я знаю, что вы думаете "а почему же он молчит" после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео", - высказал свое мнение Владимир.
Фото: Владимир Остапчук и Катерина Осадчая (instagram.com/vova_ostapchuk)
Он написал, что не планировал того, чтобы его личные отношения с супругой обсуждала вся страна (напомним, что именно Владимир объявил в соцсетях, что разводится). Не смотря на то, что Владимир считает себя достаточно публичным человеком и понимает, что от общественности не скроется ни одна семейная тайна, все же рассчитывает на некую "зону безопасности", и надеется что дело не дойдет до бесконечных взаимных обвинений посредством прессы.
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"Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки", - высказал опасения шоумен.
Интервью же Елены он назвал эмоциональным поступком женщины, которой руководила женская обида и злость. Владимир считает, что она не до конца еще осознала, что произошло между ними и бросается из крайности в крайность.
⠀Фото: Владимир Остапчук с супругой Еленой и двумя детьми (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Мы знакомы с 17 лет, мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", - так расценил недавнее интерьвю Елены телеведущий.
Чтобы прояснить ситуацию и ответить на все нападки и подозрения экс-жены Владимир пообещал рассказать эксклюзивно у программе "Світське життя" на канале 1+1.
Подписчики не смогли промолчать после такого комментария супруге Владимира, и как обычно, разделившись на два лагеря высказали звезде экранов все, что о нем думают:
Напомним, что Владимир Остапчук уже комментировал свой развод с супругой Еленой, тогда его риторика несколько отличалась от сегодняшней.