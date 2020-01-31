Зазвездился: фанаты Владимира Остапчука разозлились на высказывание о его экс-супруге

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Семейные перепетиии звездной семьи вышли на новый уровень

Личное дело двоих, которое стали обсуждать тысячи — развод Владимира Остапчука и Елены Войтенко. Неожиданная новость, от гармоничной на первый взгляд пары, о внезапном и окончательном расставании прогремела в конце прошлого года. О том, что в звездной семье все разладилось, поделился в своем Instagram шоумен и телеведущий Владимир Остапчук. Что стало причиной расставания, как долго Елена терпела измены, и возможно ли после такого поступка прощение, честно рассказала программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале Украина супруга Елена Войченко.

Женщина в красках описала равнодушие экс-супруга к отцовским обязанностям и высказала подозрение в изменах, на что Владимир не упустил возможности резко ответить, написав в соцсетях, что такие признания жены стали для него шокирующими.

"Да, я знаю, что вы думаете "а почему же он молчит" после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео", - высказал свое мнение Владимир.

Фото: Владимир Остапчук и Катерина Осадчая (instagram.com/vova_ostapchuk)

Он написал, что не планировал того, чтобы его личные отношения с супругой обсуждала вся страна (напомним, что именно Владимир объявил в соцсетях, что разводится). Не смотря на то, что Владимир считает себя достаточно публичным человеком и понимает, что от общественности не скроется ни одна семейная тайна, все же рассчитывает на некую "зону безопасности", и надеется что дело не дойдет до бесконечных взаимных обвинений посредством прессы.

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"Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки", - высказал опасения шоумен.

Интервью же Елены он назвал эмоциональным поступком женщины, которой руководила женская обида и злость. Владимир считает, что она не до конца еще осознала, что произошло между ними и бросается из крайности в крайность.



⠀Фото: Владимир Остапчук с супругой Еленой и двумя детьми (instagram.com/vova_ostapchuk)



"Мы знакомы с 17 лет, мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", - так расценил недавнее интерьвю Елены телеведущий.

Чтобы прояснить ситуацию и ответить на все нападки и подозрения экс-жены Владимир пообещал рассказать эксклюзивно у программе "Світське життя" на канале 1+1.

Подписчики не смогли промолчать после такого комментария супруге Владимира, и как обычно, разделившись на два лагеря высказали звезде экранов все, что о нем думают:

Не судите и не будете судимы. Я видела эту пару на отдыхе. Вова- абсолютно нормальный, вежливый, культурный человек. И в обращении с женой, и со своим ребёнком, и очень культурный и вежливый с персоналом отеля. Чего я не могу сказать о его « зазвездившейся» жене. Как то так.

Самозакоханий егоїст

По обличчу Каті зрозуміло, що він неприємний

Зазвездился и пошел по наклонной

Я по интервью с Машей Ефросининой поняла, какой ты человек Вова Остапчук

Інтерв'ю жінки це ніякий не пірар!!! А крик душі!!! Мільйонів жінок! Які затьмаренні коханням слідують за своїм чоловіком!!! Живуть в тіні його!! Виховують дітей....готують їсти...перуть...прибирають....потопають у побуті! А в цей час чоловік спокійно будує кар'єру! Стає на ноги! Робить собі лице!!! А коли це робити жінці? Коли? Да..Да і фіналочка!!! Вона одна з дітками...з розбитим серцем...з фінансовими проблемами!!!

Ах ты ж негідник такий гарний

Моя думка, трошки "зазвєздівся"(зіркова хвороба).



Напомним, что Елена Войченко и шоумен Владимир Остапчук, до прошлогоднего решения Владимира развестись, прожили вместе более 10 лет. Елена теперь одна воспитывает двоих детей.

Напомним, что Владимир Остапчук уже комментировал свой развод с супругой Еленой, тогда его риторика несколько отличалась от сегодняшней.