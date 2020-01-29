Хочу разных женщин, не нагулялся: экс-жена Остапчука откровенно об их разрыве

Владимир Остапчук и Елена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Елена Войченко решилась на более чем откровенное интервью

Елена Войченко и шоумен Владимир Остапчук были вместе 10 лет. В прошлом году экс-ведущий канала «Украина» заявил, что уходит от супруги, с которой воспитывает двоих детей. Что стало причиной расставания, как долго она терпела измены, и готова ли простить супруга, Елена Войченко откровенно рассказала в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Несколько месяцев Владимир категорически отказывался комментировать подробности расставания с супругой. Среди вероятных версий, предполагали, что, видимо, Елена устала от занятого мужчины, у которого из-за работы нет времени на семью. Но в действительности, женщина больше не могла терпеть его измены.

«Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременения себя какими-то обязательствами, границами. Даже, элементарно находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог развернуться и уйти. И, когда я как-то говорила - может стоит уделить внимание или помочь мне, человек не понимала никогда. И не понимает до сих пор. Типа: «Что такое? Я хочу погулять, наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, а что тут такого? У меня одна жизнь», - делится Елена воспоминаниями с каналом «Украина», - я заметила. Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами, которые были, возможно, одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации, я узнала об этом постфактум. Что, конечно, просто меня шокировало...Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в инстаграм. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ».

Владимир с Еленой в свое время вместе переехали в столицу вместе. Переводчик по специальности, хотел строить карьеру на радио и телевидении. Впереди его ждал долгий путь к славе, и рядом всегда была супруга. Елена тоже стремилась реализоваться профессионально, поэтому устроилась переводчиком на канал «Украина», где работает и сегодня. Владимир же работал в различных проектах на радио и телевидении, а также ведущим мероприятий. Заработков пары хватало на аренду скромного жилья, и чтобы откладывать средства на собственное, Владимиру этого было мало. Амбициозный мужчина мечтал о крупных проектах и высоких гонорарах, но, не складывалось, говорит Елена. Женщина поддерживала любимого и именно она купила Владимиру первый абонемент в спортзал. После расставания, по словам Елены, Владимир отрицает ее вклад в его успех и теперь вообще выпал из ее жизни.

«Сейчас это нестабильно, потому что Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, и я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать по максимуму. Пока мне удается держаться на определенном уровне. И опять же Владимир помогает, хотя нестабильно. Поэтому я стараюсь как-то балансировать. Владимир совсем выпал из жизни. И школу выбрала ребенку я. На 1 сентября он вообще не появился. Он не знает, что там происходит. И тут мне на встречу идут люди. Например, за ту же школу я должна за 2 месяца», - говорит сквозь слезы женщина, и добавляет, что просить отца своих детей она не хочет.

И по словам женщины, Владимир единственный мужчина, которого она когда-либо любила. «На данном этапе мне очень сложно говорить. Это на самом деле, единственный мужчина, которого я когда-либо любила. И я сложно понимаю все», - делится Елена Войченко с «Зірковим шляхом».

Напомним, что Владимир Остапук с женой устроили публичный диалог в сети, оставив философские недвусмысленные комментарии о жизни и отношениях.