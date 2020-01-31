Упіймав зірку: фанати Володимира Остапчука розсердилися на висловлювання про його екс-дружину

Сімейні сутички зіркової сім'ї вийшли на новий рівень
Особисту справу двох, що стали обговорювати тисячі — розлучення Володимира Остапчука та Олени Войтенко. Несподівана новина, від гармонійної на перший погляд пари, про раптове і остаточне розставання прогриміла в кінці минулого року. Про те, що у зірковій родині все розладналося, поділився в своєму Instagram шоумен і телеведучий Володимир Остапчук. Що стало причиною розставання, як довго Олена терпіла зради, і чи можливо після такого вчинку прощення, чесно розповіла програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі Україна дружина Олена Войченко.
Жінка у фарбах описала байдужість екс-чоловіка до батьківських обов'язків і висловила підозру в зрадах, на що Володимир не упустив можливості різко відповісти, написавши в соцмережах, що такі зізнання дружини стали для нього шокуючими.
"Так, я знаю, що ви думаєте "а чому ж він мовчить" після інтерв'ю колишньої дружини одному з телеканалів країни про розлучення і причини. Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео", - висловив свою думку Володимир.
Фото: Володимир Остапчук та Катерина Осадча (instagram.com/vova_ostapchuk)
Він написав, що не планував того, щоб його особисті стосунки з дружиною обговорювала вся країна (нагадаємо, що саме Володимир оголосив у соцмережах, що розлучається). Не дивлячись на те, що Володимир вважає себе досить публічною людиною і розуміє, що від громадськості не сховається жодна сімейна таємниця, все ж розраховує на бодай якусь "зону безпеки", та сподівається, що справа не дійде до нескінченних взаємних звинувачень за допомогою преси.
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"Усі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не поширювався з приводу нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші милі дітки", - висловив побоювання шоумен.
Інтерв'ю Олени він назвав емоційною вчинком жінки, якою керувала жіноча образа і злість. Володимир вважає, що вона не до кінця ще усвідомила, що сталося між ними і кидається з крайності в крайність.
Фото: Владимир Остапчук з дружиною Оленою и двома дітьми (instagram.com/vova_ostapchuk)⠀
"Ми знайомі з 17 років, ми були разом майже 14 років і, можливо, вона ще не звикла до нового статусу і самостійного життям. Ось і зважилася на відчайдушний крок", - так оцінив недавнє интерьвю Олени телеведучий.
Щоб прояснити ситуацію і відповісти на всі нападки та підозри екс-дружини Володимир пообіцяв розсказати ексклюзивно у програмі "Світське життя" на каналі 1+1.
Підписники не змогли промовчати після такого коментаря дружині Володимира, і як зазвичай, розділившись на два табори висловили зірці екранів все, що про нього думають:
Нагадаємо, що Володимир Остапчук вже коментував своє розлучення з дружиною Оленою, тоді його риторика дещо відрізнялася від сьогоднішньої.