"Заветная мечта": жена Дмитрия Комарова заинтриговала "улыбчивым" фото

Александра Кучеренко не часто делится с поклонниками обновлениями в сети. Однако в последнее время Мисс Украина 2016 переживает волну повышенного внимания к себе. Напомним, что этим летом известный телеведущий Дмитрий Комаров (программы “Мир Наизнанку”) ошарашил поклонников неожиданной новостью о тайной свадьбе с Кучеренко. Пара расписалась в Киеве, а вот венчание прошло в православном храме в Иерусалиме! При этом все держалось в строжайшей тайне. Лишь в средине июня молодожены объявили о своем новом статусе. Более того, даже для многих коллег Дмитрия по съемочной площадке было открытием, что он провстречался с Александрой несколько лет до их свадьбы!

И вот, когда приятная новость уже больше не тайна, поклонники телеведущего ждут больше новостей от него и его молодой супруги (21 год).

Недавно на своей instagram-страничке модель и журналист поделилась с многотысячной армией поклонников новым романтичным фото. На черно-белом снимке Александра смотрит куда-то в сторону. Она позирует в воздушной блузе с рукавами-фонариками и облегающих брюках. Густые длинные волосы распущены.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Свой пост Кучеренко также сопроводила интригующей подписью:

“У каждого есть заветная мечта… Вы тоже любите держать все задуманное в сердце и не рассказывать раньше времени?) Или делаете доску желаний и пишете список мечтаний в блокноте?”

Поклонники Кучеренко поспешили прокомментировать ее новый пост:

“Прекрасная Сашенька! Восхищаюсь твоей красотой, умом и целеустремленностью! Все самое ценное должно быть скрыто от посторонних глаз”

“Я заметила, когда озвучиваешь планы или желания, они обязательно не сбудутся, что то пойдёт не так... Наверное желания, как и счастье любят тишину”

“Красавица”

“Всё стараюсь записывать, иначе просто уже начинаю забывать”

“Второє. Я сделала коллаж в Фотошопе и поставила на робочий фон в ПК”

“Обсуждаю только с мужем поскольку мечты и муж связаны между собой. У нас мечты общие. Посторонних в них не посвящаем”

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Отметим, что Александра Кучеренко также часто делится с поклонниками своими образами, в которых ведет спортивную передачу на телеканале ICTV - “Зірковий спорт”.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой. Телеведущий отметил, что познакомился со своей супругой задолго до шоу "Танцы со звездами" на одном из конкурсов красоты, где также выступала Кучеренко. При этом интересно, что ни Дмитрий, ни Александра не хотели ехать на это мероприятие!

Также до этого Кучеренко трогательно поздравила Комарова с днем рождения. Модель откровенно призналась, что муж стал для нее всем миром.