"Заповітна мрія": дружина Дмитра Комарова заінтригувала "усміхненим" фото

Олександра Кучеренка не часто ділиться з шанувальниками оновленнями у мережі. Проте останнім часом Міс Україна 2016 переживає хвилю підвищеної уваги до себе. Нагадаємо, що цього літа відомий телеведучий Дмитро Комаров (програми "Світ Навиворіт") ошелешив шанувальників несподіваною новиною про таємне весілля з Кучеренко. Пара розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі в Єрусалимі! При цьому все трималося в найсуворішій таємниці. Лише в середині червня молодята оголосили про свій новий статус. Більш того, навіть для багатьох колег Дмитра по знімальному майданчику було відкриттям, що він прозустрічався з Олександрою кілька років до їх весілля!

І ось, коли приємна новина вже більше не таємниця, шанувальники телеведучого чекають більше новин від нього і його молодої дружини (21 рік).

Нещодавно на своїй instagram-сторінці модель і журналіст поділилася з багатотисячною армією шанувальників новим романтичним фото. На чорно-білому знімку Олександра дивиться кудись убік. Вона позує в повітряній блузі з рукавами-ліхтариками і облягаючих штанях. Густе довге волосся розпущене.

Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Свій пост Кучеренко також супроводила інтригуючою підписом:

“У кожного є заповітна мрія... Ви теж любите тримати все задумане в серці і не розповідати раніше часу?) Чи робите дошку бажань і пишете список мрій в блокноті?"

Шанувальники Кучеренко поспішили прокоментувати її новий пост:

“Прекрасна Сашенька! Захоплююся твоєю красою, розумом і цілеспрямованістю! Все найцінніше повинно бути приховано від сторонніх очей"

“Я помітила, коли озвучуєш плани або бажання, вони обов'язково збудуться, що щось піде не так. Напевно бажання, як і щастя люблять тишу"

"Красуня"

"Все намагаюся записувати, інакше просто вже починаю забувати"

“Друге. Я зробила колаж в Фотошопі і поставила на робочий фон у ПК"

“Обговорюю лише з чоловіком оскільки мрії і чоловік пов'язані між собою. У нас мрії загальні. Сторонніх у них не присвячуємо"

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

Зазначимо, що Олександра Кучеренка також часто ділиться з шанувальниками своїми образами, в яких веде спортивну передачу на телеканалі ICTV - "Зірковий спорт".

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною. Телеведучий зазначив, що познайомився зі своєю дружиною задовго до шоу "Танці з зірками" на одному з конкурсів краси, де також виступала Кучеренко. При цьому цікаво, що ні Дмитро, ні Олександра не хотіли їхати на цей захід!

Також до цього Кучеренко зворушливо привітала Комарова з днем народження. Модель відверто зізналася, що чоловік став для неї всім світом.