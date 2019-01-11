"Затьмарила сонце": Каменських на пляжі похвалилася ідеальною фігурою

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських показала витончену фігуру на мексиканському пляжі

Популярна українська співачка NK (під таким псевдонімом Настя Каменських зараз будує сольну кар'єру) продовжує ділитися яскравими фото з узбережжя сонячної Мексики.

Відвідавши музеї та пам'ятні місця курорту на півострові Юкатан Настя Каменських, нарешті, вирішила порадувати шанувальників пляжними фото в купальнику з трендових паєток. Ракурс для знімка співачка вибрала досить незвичайний — спиною до сонця, так що сонячне світло, змалювало постать артистки, чітко виділив і підкреслив ідеальні форми співачки. Що відразу ж відзначили шанувальники.

Фото: Латиноамериканський відпочинок Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

Скріншот: коментарі до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Настя! Ти супер!", - захопився підписник alekseyche74.

"Аппетитка", - оцінив bake7577.

"Красива", - похвалив evgeniy_vinnitskiy.

"Богиня", - погодився з попередніми коментаторами vaniachebotarev163

Настя Каменських останнім часом дійсно дивує стрункими ножами і плоским животиком. Ще б пак, як творець колекції спортивного одягу, вона повинна бути прикладом для своїх прихильників і тримати себе у формі.

Скріншот: коментарі до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Період у житті Насті такий. Схудла, тяжка праця. Хочеться похвалитися", - підкреслила liudmilakushtym.

"Красиво", - прокоментував satiivi

"Красуня ти чудова", - оцінив фото antoxin11.

Дехто з шанувальників написали в коментарях, що Настя подібно богині затьмарює мексиканське сонце.

Скріншот: коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Ти супер красуня !!!!!", - написав rushan_ibhiev

"Настя, йопта, ти затьмарила сонце!", - захоплюється slavopas.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських заінтригувала неоднозначною підписом до фото з відпочинку, в якій натякнув, що фотографом був її коханий.

Крім того, ми зробили добірку соковитих українських красунь у спокусливих купальниках. Проголосуй, хто з них найбільш спекотна, Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Катя Осадча або може інша знаменитість?

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)