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Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2019 - 08:32
Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Как оказалось, совсем не с Потапом отдыхает популярная певица

Опровергнув недавние слухи о совместном отдыхе с Потапом в Египте, популярная украинская певица Настя Каменских наконец раскрыла тайну и опубликовала фото с зимнего отдыха. Оказалось, что Каменстких отдыхает совсем не в Африке, а в Америке. В своем Instagram-аккаунте она разместила фото на фоне древних пирамид Майя, и отметила локацию — Чичен-Ица (это древнейший политический и культурный центр индейцев майя на севере полуострова Юкатан в Мексике — прим.ред.).

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Фото: На фоне древних пирамид майа Настя Каменских продемонстрировала идеальный загар (instagram.com/kamenskux)

"#maya #civilization #pyramid", - так подписала фото из жаркой Мексики певица.

В историческом месте украинская исполнительница посетила музей древней цивилизации, рассмотрела барельефы с профилями индейцев (на одном из которых, даже нашла изображение древнего пирсинга), и конечно же, сделала много фото.

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Скриншот: Публикация в stories Instagram Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"#mexicanstyle", - подписала еще одно фото артистка. В соломенной шляпе, с украшениями из ракушек и просторном платье из денима кареглазая Настя действительно походила на знойную латиноамериканку.

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Фото: "Знойная мексиканка" (instagram.com/kamenskux)

Подписчики живо отреагировали на такой внешний вид певицы.

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Вовсе не с Потапом: Настя Каменских рассекретила место отдыха

Скриншот: Комментарии подписчиков в Instagram Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Мексиканка";

"Красотка";

"Как ты прекрасна";

"О-ЛА-ЛА!!";

"Класс", - написали под фото поклонники.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее Настю Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом на курортных фото. Подписчики посоветовали артистке сильно не увлекаться фоторедакторами, чтобы не выглядеть такой неестественной на кадрах.

А еще, Настя Каменских похвасталась формами, которым позавидует даже Ким Кардашьян.

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