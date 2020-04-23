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Заморозила время: 38-летняя Наталья Водянова покорила сеть молодым внешним видом

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Модель показала новое фото

Наталья Водянова, которая надолго пропала из сети Instagram, наконец порадовала новым постом. Причина тому – День Земли, который отмечается ежегодно 22 апреля. Супермодель опубликовала фото из собственного дома, где сейчас находится с детьми и мужем. Одета Наталья просто и стильно. На ней надет серый свитшот от Stella McCartney с красноречивым принтом SOS, призванным обратить внимание на планету. А также белые свободные брюки. Образ Водяновой дополнили легкий макияж и собранные в пучок на затылке волосы. Она удобно расположилась на кресле, глядя в камеру со спокойной улыбкой. «Счастливого Дня Земли», – коротко написала 38-летняя красавица.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

А поклонники, которые уже заждались постов от популярной модели, принялись расспрашивать Наталью о ее доме, снимках позади нее, а также о секрете ее молодости. Так, фолловеры просто не могут поверить, что Наталья может выглядеть одинаково на протяжении многих лет.

  • Никогда не перестану вами восхищаться. Вы как будто заморозили время.
  • Красавица, Натали!
  • Очень милая, люблю вас
  • Свеженько выглядишь, Натали
  • Наташа, куда вы пропали?
  • Красивая и настоящая
  • Наталья, вы прекрасны и обворожительны, как всегда. Такая свежая и юная, как будто вам всегда 18
  • Наташенька!!! Как много вы делаете, чтобы многим людям нашей планеты жилось лучше! Дай Бог вам и вашим близким здоровья!

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, секреты своей молодости Наталья раскрывает регулярно. Она следит за питанием, пьет много воды, старается ежедневно уделять внимание физической активности. А также обожает процедуры по уходу за телом и кожей лица у любимых мастеров. И не забывает о домашнем комплексе. Бьюти-рутина супермодели обязательно включает питательные маски, любимые кремы, а также массаж лица. Один из способов Наталья как-то показала в своих сториз. Водянова использует древнюю китайскую технику гуаша.

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