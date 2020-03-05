Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка

Наталья Водянова (фото: elle.com/es)

Модель показала новый образ

Наталья Водянова показала новый образ, который может стать беспроигрышным вариантом для весеннего гардероба. Его составили серый костюм: свободного кроя жакет, под который она надела коричневый гольф, а также юбка длиной чуть ниже колен. Дополнили лук необычные аксессуары: бежевые перчатки с меховой окантовкой, а также объемная сумка в тон свитеру. Волосы модель предпочла собрать на затылке, а макияж не делать. Выглядела Наталья стильно и необычно. Такой образ в приглушенных тонах подойдет практически всем, независимо от типажа. Берем на заметку!

Новый образ Водяновой пришелся про душе поклонникам (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники принялись писать, как невероятно молодо выглядит супермодель, филантроп и мама 5-х детей. Интересно, что позирует знаменитая красавица на фоне булочной, с французским багетом в руках. Поэтому под фото, как обычно, развернулась также дискуссия о стройности Водяновой.

Какая прекрасная!!

Какая Вы необыкновенная

Очень элегантная и обворожительная женщина

Смотрю на вас Наташа и умиляюсь, какая вы милая с добрыми глазами

Всегда красивая и позитивная

Наталья, Вы очень хорошо выглядите

Наташа, Вы потрясающе красивая

Судя по комплекции, она хлеб только нюхает

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья не раз рассказывала о своем питании и даже о зависимости от булочек, которую только недавно победила. Так, 38-летняя модель давно питается по группе крови и никогда не скрывала, что может позволить себе "вольности" благодаря хорошему обмену веществ. В одном из недавних интервью она дополнила рассказ о своем рационе.

"Я практикую интервальное голодание. Обычно 14 часов без еды, в которых разрешено употребление некоторых жидкостей, и 10 часов, в течение которых я могу есть. Я стараюсь употреблять меньше сахара, хотя это то, чего требует от меня организм. Может быть, это потому, что у меня довольно быстрый обмен веществ. Вернее, это оправдание, что я могу есть шоколад!", – откровенничает Наталья для испанского Elle.

Рассказала она и о любимых физических нагрузках. "Я занимаюсь йогой и хожу в спортзал. Мне нужно высвободить энергию! Я не делаю все упражнения, которые должна, потому что я довольно ленива. Вот почему у меня есть личный тренер, хотя и не каждый день...".