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Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка

Lite » Мода 05.03.2020 - 19:30
Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка
Наталья Водянова (фото: elle.com/es)

Модель показала новый образ

Наталья Водянова показала новый образ, который может стать беспроигрышным вариантом для весеннего гардероба. Его составили серый костюм: свободного кроя жакет, под который она надела коричневый гольф, а также юбка длиной чуть ниже колен. Дополнили лук необычные аксессуары: бежевые перчатки с меховой окантовкой, а также объемная сумка в тон свитеру. Волосы модель предпочла собрать на затылке, а макияж не делать. Выглядела Наталья стильно и необычно. Такой образ в приглушенных тонах подойдет практически всем, независимо от типажа. Берем на заметку!

Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка

Новый образ Водяновой пришелся про душе поклонникам (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники принялись писать, как невероятно молодо выглядит супермодель, филантроп и мама 5-х детей. Интересно, что позирует знаменитая красавица на фоне булочной, с французским багетом в руках. Поэтому под фото, как обычно, развернулась также дискуссия о стройности Водяновой.

  • Какая прекрасная!!
  • Какая Вы необыкновенная
  • Очень элегантная и обворожительная женщина
  • Смотрю на вас Наташа и умиляюсь, какая вы милая с добрыми глазами
  • Всегда красивая и позитивная
  • Наталья, Вы очень хорошо выглядите
  • Наташа, Вы потрясающе красивая
  • Судя по комплекции, она хлеб только нюхает

Идеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенкаИдеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенкаИдеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенкаИдеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенкаИдеально на весну: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой в наряде трендового оттенка

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья не раз рассказывала о своем питании и даже о зависимости от булочек, которую только недавно победила. Так, 38-летняя модель давно питается по группе крови и никогда не скрывала, что может позволить себе "вольности" благодаря хорошему обмену веществ. В одном из недавних интервью она дополнила рассказ о своем рационе.

"Я практикую интервальное голодание. Обычно 14 часов без еды, в которых разрешено употребление некоторых жидкостей, и 10 часов, в течение которых я могу есть. Я стараюсь употреблять меньше сахара, хотя это то, чего требует от меня организм. Может быть, это потому, что у меня довольно быстрый обмен веществ. Вернее, это оправдание, что я могу есть шоколад!", – откровенничает Наталья для испанского Elle.

Рассказала она и о любимых физических нагрузках. "Я занимаюсь йогой и хожу в спортзал. Мне нужно высвободить энергию! Я не делаю все упражнения, которые должна, потому что я довольно ленива. Вот почему у меня есть личный тренер, хотя и не каждый день...".

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