Заморозила час: 38-річна Наталія Водянова підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Наталя Водянова, яка надовго зникла з мережі Instagram, нарешті порадувала новим постом. Причина тому – День Землі, який відзначається щорічно 22 квітня. Супермодель опублікувала фото з власного будинку, де зараз перебуває з дітьми і чоловіком. Одягнена Наталя просто і стильно. Вона обрала сірий світшот від Stella McCartney з промовистим принтом SOS, який покликаний звернути увагу на планету. А також білі вільні штани. Образ Водянової доповнили легкий макіяж і зібране в пучок на потилиці волосся. Вона зручно вмостилася на кріслі, дивлячись у камеру зі спокійною посмішкою. «Щасливого Дня Землі», – коротко написала 38-річна красуня.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

А шанувальники, які вже зачекалися постів від популярної моделі, почали розпитувати Наталію про її будинок, знімки позаду неї, а також про секреті її молодості. Так, фолловери просто не можуть повірити, що Наталя може виглядати однаково протгом вже багатьох років.

Ніколи не перестану вами захоплюватися. Ви ніби заморозили час.

Красуня, Наталі!

Дуже мила, люблю вас

Свеженько виглядаєш, Наталі

Наташа, куди ви пропали?

Красива і справжня

Наталя, ви прекрасні і чарівні, як завжди. Така свіжа і юна, як ніби вам завжди 18

Наталочко!!! Як багато ви робите, щоб багатьом людям нашої планети жилося краще! Дай Бог вам і вашим близьким здоров'я!

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, секрети своєї молодості Наталія розкриває регулярно. Вона стежить за харчуванням, п'є багато води, намагається щодня приділяти увагу фізичній активності. А також обожнює процедури по догляду за тілом і шкірою лиця в улюблених майстрів. І не забуває про домашній комплекс. Б'юті-рутина супермоделі обов'язково включає живильні маски, улюблені креми, а також масаж обличчя. Один із способів Наталя якось показала у своїх сторіз. Водянова використовує давню китайську техніку гуаша.