Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку

Певица вместе с дочерьми отдыхает в солнечной Флориде
Суперблондинка Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой улетела на долгожданный отдых - 2019 год выдался у певицы весьма насыщенным. Сейчас она набирается сил и расслабляется в Майами, где уже успела похвастаться точеной фигурой в купальнике на пляже. При этом артистка не забывает о поддержании формы и регулярно отправляется на пробежку со старшей дочерью.
А на свежем снимке в своем Instagram звезда похвасталась стильным нарядом, а также сделала поклонникам заманчивое предложение. Полякова позирует в порту в эффектном бархатном спортивном костюме темно-зеленого цвета. Она оперлась руками на железные перила и повернула голову в сторону, а ее длинные светлые волосы красиво развеваются на ветру. Не забыла певица и о солнцезащитных очках.
"Привет! Кто на рыбалку со мной?)" - прокомментировала яркий снимок Оля.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Конечно, в комментариях тут же нашлось немало желающих! Впрочем, были и такие, кто с юмором объяснил, почему не сможет составить певице компанию.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, 14-летняя дочь Оли Поляковой Маша заворожила солнечным фото из Майами.