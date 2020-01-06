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Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 16:31
Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица вместе с дочерьми отдыхает в солнечной Флориде

Суперблондинка Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой улетела на долгожданный отдых - 2019 год выдался у певицы весьма насыщенным. Сейчас она набирается сил и расслабляется в Майами, где уже успела похвастаться точеной фигурой в купальнике на пляже. При этом артистка не забывает о поддержании формы и регулярно отправляется на пробежку со старшей дочерью.

А на свежем снимке в своем Instagram звезда похвасталась стильным нарядом, а также сделала поклонникам заманчивое предложение. Полякова позирует в порту в эффектном бархатном спортивном костюме темно-зеленого цвета. Она оперлась руками на железные перила и повернула голову в сторону, а ее длинные светлые волосы красиво развеваются на ветру. Не забыла певица и о солнцезащитных очках.

"Привет! Кто на рыбалку со мной?)" - прокомментировала яркий снимок Оля.

Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно, в комментариях тут же нашлось немало желающих! Впрочем, были и такие, кто с юмором объяснил, почему не сможет составить певице компанию.

  • Я, кто ж ещё, удочка настроена на хороший клёв
  • Оля, беріть мене! Відчуваю, що це моє)
  • Гоооо
  • Ух какая лялька)
  • Меня возьмите с собой
  • Я обожаю тебя
  • Олічка ти чудова
  • Оленька,Мы с Вами
  • Вы прекрасна спору нет
  • Класная
  • Красотка, цей колір тобі личить
  • Извини, у нас не получается, да мы и не сильно любим рыбачить(
  • Красавица
  • Я уже лёд розбиваю! Поможешь?

Заманчивое предложение: Оля Полякова в бархатном наряде зазывает на рыбалку

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, 14-летняя дочь Оли Поляковой Маша заворожила солнечным фото из Майами.

"Такая нежная": дочь Оли Поляковой заворожила солнечным фото из Майами Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже
Новости Украины отдыхОля Полякова
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