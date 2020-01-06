Приваблива пропозиція: Оля Полякова в оксамитовому вбранні закликає на рибаловлю

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка разом з дочками відпочиває у сонячній Флориді

Суперблондинка Оля Полякова разом з дочками Машею і Алісою полетіла на довгоочікуваний відпочинок - 2019 рік у співачки видався дуже насиченим. Зараз вона набирається сил і розслабляється в Маямі, де вже встигла похвалитися витонченою фігурою в купальнику на пляжі. При цьому артистка не забуває про підтримку форми і регулярно відправляється на пробіжку зі старшою дочкою.

А на свіжому знімку в своєму Instagram зірка похвалилася стильним вбранням, а також зробила шанувальникам привабливу пропозицію. Полякова позує в порту в ефектному оксамитовому спортивному костюмі темно-зеленого кольору. Вона сперлася руками на залізні перила і повернула голову в бік, а її довге світле волосся красиво майорить на вітрі. Не забула співачка і про сонцезахисні окуляри.

"Привіт! Хто на рибалку зі мною?)" - прокоментувала яскравий знімок Оля.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно, в коментарях одразу ж знайшлося чимало бажаючих! Втім, були й такі, хто з гумором пояснив, чому не зможе скласти компанію співачці.

Я, хто ж іще, вудка налаштована на хороший кльов

Оля, беріть мене! Відчуваю, що це моє)

Гоооо

Ух яка лялька)

візьміть Мене з собою

Я обожнюю тебе

Олічка ти чудова

Оленька,Ми з Вами

Ви прекрасна безперечно

Класна

Красуня, цей колір тобі личить

Вибач, у нас не виходить, та ми і не сильно любимо рибалити(

Красуня

Я вже лід розбиваю! Допоможеш?

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, 14-річна дочка Олі Полякової Маша заворожила сонячним фото з Маямі.