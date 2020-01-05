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Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 10:55
Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица отдыхает с дочками в Майами

Оля Полякова, как и многие ее коллеги, после насыщенного съемками, вечеринками, концертами и корпоративами декабря решила отдохнуть и набраться сил. Вместе с дочками Машей и Алисой она отправилась в солнечный Майами, где релаксирует на пляже и наслаждается приятным времяпровождением. Кстати, старшая дочь артистки вошла в новый год с изменениями во внешности – Маша остригла длинные волосы, а также продемонстрировала сережку в носу. Ее же звездная мама решила побаловать поклонников пикантным пляжным фото, ведь Оля давно не публиковала снимков в купальнике.

"Королева ночи" поделилась горячем селфи. На ней – желтый слитный купальник- монокини с крупной надписью на английском "Майами". В без труда кадре можно рассмотреть роскошное декольте "суперблондинки", ее округлые бедра и стройные ножки.

Посмотреть фото Оли поляковой в купальнике можно здесь

Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже

"И шо вы там?" - поинтересовалась Оля у подписчиков. Поклонники "королевы ночи" поспешили оценить ее пляжный лук.

Оля Полякова стала "Мисс Вселенная": яркое фото звезды

  • Оля, ты класс
  • Красотка
  • Самая наилучшая и красивейшая
  • Просто огонь
  • Сексуальная, обворожительная, милая!
  • Ви дуже класні
  • Вау! Огонь, ви як завжди красуня
  • Крутое фото

Скриншот комментариев

Также Оля похвасталась талантами младшей дочери Алисы. Певица как-то рассказала, что девочка растет настоящей непоседой и обладает непростым характером. Она непринужденно держится перед камерой и совершенно не стесняется посторонних. Алиса танцует под зажигательные ритмы, а ее мама выступает в качестве оператора.

Ранее Оля Полякова зачаровала "космическим" образом на финале шоу "Х-фактор 10".

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Новости Украины Оля Полякова
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