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"Такая нежная": дочь Оли Поляковой заворожила солнечным фото из Майами

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 09:33
"Такая нежная": дочь Оли Поляковой заворожила солнечным фото из Майами
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка отдыхает в США вместе с мамой и сестрой

Оля Полякова вместе со своими дочерьми уехала на отдых в США - певица с девочками наслаждаются теплой и солнечной погодой в Майами. 14-летняя Маша уже успела не на шутку напугать своих поклонников, сообщив в сториз своего Instagram о проблемах с дыханием во время пробежки - однако все оказалось не так страшно и девочка уже в порядке. Она с удовольствием проводит время на курорте и делится впечатлениями в сети.

Она показала несколько коротких видео с шопинга, а позже опубликовала на своей страничке нежное и солнечное фото. Маша в свободной футболке белого цвета запечатлена на улице. Она позирует в профиль, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. К слову, рядом с лицом юной блогерши находятся красные цветы, так что создается впечатление, будто она нюхает их. Длинные каштановые волосы девушки красиво рассыпаны по спине.

"А вы Куда поехали на зимние каникулы??" - поинтересовалась у своих многочисленных фолловеров Полякова-младшая.

&quot;Такая нежная&quot;: дочь Оли Поляковой заворожила солнечным фото из Майами

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях те принялись рассказывать о своих планах на отдых, а также восхищаться красотой Маши.

  • В Лондон
  • Искать свою любовь
  • Машуля ты прекрасная! Фея
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  • Такая нежная
  • В Карпати
  • В Турцию
  • Мы дома в свое городе. Денег нет ездить по Флориде
  • В Японию Tokyo)) Была 1неделю, а сейчас только, приехали в Нью-Йорк
  • Нікуди . На Україні зимуємо. Класна пора року

&quot;Такая нежная&quot;: дочь Оли Поляковой заворожила солнечным фото из Майами

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже в Майами, где отдыхает с дочерьми.

"Такое было несколько раз": дочери Оли Поляковой резко стало плохо в США Просто огонь! Оля Полякова в купальнике засветила аппетитные формы на пляже
Новости Украины отдыхОля ПоляковаМаша Полякова
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