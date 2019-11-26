Залюбила до смерти: победитель Танцев со звездами 2019 поделился "триумфальным послевкусием" (фото)

Суперфинал шоу Танцы со звездами 2019 завершился 24 ноября громкой победой одной из пар фаворитов — Ксения Мишина и Женя Кот. Напомним, что второе место заняла не менее сильная пара гимнастки Анны Ризатдиновой и танцора Александра Прохорова. И если члены жюри пророчили победу именно Анне, то зрители проекта отдали свои голоса Ксении и Жене.

Ксения Мишина и Женя Кот - победители шоу Танцы со звездами 2019 (фото: пресс-служба "1+1")

В комментарии LITE Женя Кот поделился первыми эмоциями после победы. Украинский хореограф действительно устал и хочет хоть немного отдохнуть перед насыщенным декабрем. Женя рассказал, как прошло его первое утро в роли “новой легенды” Танцев со звездами! И какой приятный сюрприз подготовила ему супруга, также танцовщица Наталья Татаринцева.

“Проснулся в 12 часов дня. Наташа приготовила супер панкейки с маринованным лососем, который лично замариновала. С авокадо, орехами, яблоками и мандаринами. Обняла, поцеловала, залюбила до смерти)) Особенным подарком для меня был торт с мини-кубком от моей близкой подруги Вики. Она сказала, что чувствовала нашу победу и заказала его еще за неделю до финала. В любом случае бы не прогадала. Если бы мы заняли второе место, у меня бы был не менее ценный кубок, от близкого человека. Потом я уехал на тренировку, опять потанцевал, готовясь к следующему проекту. Ну и после пошел по магазинам, чтобы уже хоть немного не думать о танцах. У меня уже запланирован активный декабрь, несколько балов, другие выступления. Танцуем дальше”, — рассказал LITE Женя Кот.

Также танцор поделился фото своих "вкусных трофеев".

Вкусный завтрак от жены и подарок от подруги (фото: Женя Кот)

Напомним, ранее своими эмоциями от победы мужа также поделилась и Наталья Татаринцева. Девушка откровенно назвала истинную цену победы своего мужа. Наталья не скрывает, что часто ей приходилось мириться с бытом в одиночестве.