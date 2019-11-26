Залюбила до смерті: переможець Танців з зірками 2019 поділився "тріумфальним післясмаком" (фото)

Суперфіналу шоу Танці з зірками 2019 завершився 24 листопада гучною перемогою однієї з пар фаворитів — Ксенія Мішина і Женя Кот. Нагадаємо, що друге місце зайняла не менш сильна пара гімнастки Ганни Різатдінової і танцюриста Олександра Прохорова. І якщо члени журі пророкували перемогу саме Ганні, то глядачі проекту віддали свої голоси Ксенії і Жені.

Мішина Ксенія і Женя Кот - переможці шоу Танці з зірками 2019 (фото: прес-служба "1+1")

У коментарі LITE Женя Кот поділився першими емоціями після перемоги. Український хореограф дійсно втомився і хоче хоч трохи відпочити перед насиченим груднем. Женя розповів, як пройшов його перший ранок в ролі "нової легенди" Танців з зірками! І який приємний сюрприз підготувала йому дружина, також танцюристка Наталя Татаринцева.

“Прокинувся о 12 годині дня. Наташа приготувала супер панкейки з маринованим лососем, який особисто замаринувала. З авокадо, горіхами, яблуками та мандаринами. Обняла, поцілувала, залюбила до смерті)) Особливим подарунком для мене був торт з міні-кубком від моєї близької подруги Віки. Вона сказала, що відчувала нашу перемогу і замовила його ще за тиждень до фіналу. У будь-якому випадку б не прогадала. Якщо б ми зайняли друге місце, у мене був би не менш цінний кубок, від близької людини. Потім я поїхав на тренування, знову потанцював, готуючись до наступного проекту. Ну і після пішов по магазинах, щоб вже хоч трохи не думати про танці. У мене вже запланований активний грудень, кілька балів, інші виступи. Танцюємо далі", — розповів LITE Женя Кот.

Також танцюрист поділився фото своїх "смачних трофеїв".

Смачний сніданок від дружини і подарунок від подруги (фото: Євген Кот)

Нагадаємо, раніше своїми емоціями від перемоги чоловіка також поділилася Наталія Татаринцева. Дівчина відверто назвала справжню ціну перемоги свого чоловіка. Наталя не приховує, що часто їй доводилося миритися з побутом на самоті.