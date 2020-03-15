Очень заигрался: Гвоздева публично отчитала Остапчука и поддержала его экс-супругу

Участница Танцев со звездами и партнерша по проекту ведущего Владимира Остапчука, хореограф Илона Гвоздева оказалась невольно втянутой в ситуацию со скандальным разводом шоумена. После вылета из шоу, она внезапно заявила, что ее звездный партнер занимался больше самолюбованием, чем командной работой и его "чуть-чуть занесло на волне успеха". Интересно, что после того, как экс-жена Владимира, Елена Войченко нарушила молчание и поделилась скандальными деталями развода, Илона приняла сторону женщины и выказала ей свою поддержку. В программе "Светская жизнь" она рассказала о причине своего поступка.

Хореограф снова упрекнула Владимира в самолюбовании и даже эгоизме, а также отметила, что тот "заигрался".

"Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", - дала совет экс-партнеру Илона.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Владимир развелся в октябре прошлого года с женой Еленой Войченко после 14-летних отношений, причем пара начала встречаться еще в университете и воспитывает двух детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра. Ведущий и его экс-супруга долго хранили молчание, но женщина решилась на откровенные признания – ее звездный избранник неоднократно ей изменял и ушел из семьи ради другой, а также равнодушен к своим отцовским обязанностям.

Видео: YouTube/Светская жизнь

В свою очередь, Остапчук заявил, что финансово поддерживает жену и детей, а также отрицал, что он не свободен и озвучил свою версию разрыва отношений. После этого Елена написала в соцсети о том, что со сторони экс-супруга ей начали поступать угрозы, и выказала надежду на то, что вскоре им удастся найти общий язык.