Дуже загрався: Гвоздєва публічно відчитала Остапчука та підтримала його екс-дружину

Учасниця Танців з зірками і партнерка за проектом ведучого Володимира Остапчука, хореограф Ілона Гвоздьова виявилася мимоволі втягнутою в ситуацію зі скандальним розлученням шоумена. Після вильоту з шоу, вона раптово заявила, що її зірковий партнер займався більше самомилуванням, ніж командною роботою і його "ледь-трохи занесло на хвилі успіху". Цікаво, що після того, як екс-дружина Володимира, Олена Войченко порушила мовчання і поділилася скандальними деталями розлучення, Ілона прийняла бік жінки і висловила їй свою підтримку. У програмі "Світське життя" вона розповіла про причини свого вчинку.

Хореограф знову дорікнула Володимира в самозакоханості і навіть егоїзмі, а також зазначила, що той "загрався".

"Звичайно, я на боці дружини, тому що я сама жінка. Володимир дуже загрався в гру "Я класний". Вибач, Володю, але це так. Не важливо, це парне змагання в сім'ї, на проекті, але потрібно бачити крім себе ще когось", - дала пораду екс-партнеру Ілона.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Володимир розлучився в жовтні минулого року з дружиною Оленою Войченко після 14-річних відносин, причому пара почала зустрічатися ще в університеті і виховує двох дітей - дочку Емілію і сина Евана-Олександра. Ведучий і його колишня обраниця довго зберігали мовчання, але жінка зважилася на відверті зізнання – її зірковий чоловік неодноразово їй зраджував і пішов з сім'ї заради іншої, а також байдужий до своїх батьківських обов'язків.

Відео: YouTube/Світське життя

У свою чергу, Остапчук заявив, що фінансово підтримує дружину і дітей, а також заперечував, що він не вільний і озвучив свою версію розриву стосунків. Після цього Олена написала в соцмережі про те, що зі сторони екс-чоловіка їй почали надходити погрози, і висловила надію на те, що незабаром їм вдасться знайти спільну мову.