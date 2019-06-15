Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась с поклонниками искренними эмоциями

Популярная певица и блогер Надя Дорофеева обожает эксперементировать с имиджем. Она признается, что также любит провокации, поэтому позволяет себе носить наряды, которые потом еще долго обсуждают ее поклонники. Впрочем, девушка привыкла быть всегда "на стиле", а в ее гардеробе преобладают последние трендовые новинки, учитывая, что Надя также является владелицей концепт-стора одежды корейских брендов. Так, на свежих фото в Instagram звезда позирует в забавной майке с уточкой и весьма недвусмысленной короткой надписью.

Надя дурачится на камеру и корчит смешные рожицы, показывая язык. На ней – майка с желтой уточкой и провокативной надписью. На одном из снимков певица держит в руке стекляный то ли бокал, то ли стакан с прозрачной жидкостью и игриво прикрывает лицо рукой. Похожее, на Наде практически нет косметики, и она выглядит свежо и естественно.

"Настроение – Одесса", - коротко подписала она серию забавных кадров и анонсировала концерт в Южной Пальмире группы "Время и Стекло", участницей которой является.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники тут же обратили внимание на смешную и оригинальную футболку Нади. Они оценили вещь по достоинству, о чем сообщили артистке под ее постом.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красотка. А майка милая", "Крутая майка", "Шикарная!", "Чудесная!", "Уточка в кадр", "Уточка на футболке Нади огонь", "Вав, супер!", "Любимая Утя", "Красотка", "Надюша, жги!", "Самое главное - уточка на футболке", "Классс!", "Жара!", "Вы сногсшибательны", - оставляли послания для певицы фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес очаровал сеть милым фото с женой в компании друзей.

Ранее Надя Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике. Певица приняла участие в съемке и заинтриговала поклонников.

Кстати, Надя Дорофеева покорила стильным и дерзким сценическим образом на концерте-фестивале "Большая свадьба".