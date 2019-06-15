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Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2019 - 10:49
Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась с поклонниками искренними эмоциями

Популярная певица и блогер Надя Дорофеева обожает эксперементировать с имиджем. Она признается, что также любит провокации, поэтому позволяет себе носить наряды, которые потом еще долго обсуждают ее поклонники. Впрочем, девушка привыкла быть всегда "на стиле", а в ее гардеробе преобладают последние трендовые новинки, учитывая, что Надя также является владелицей концепт-стора одежды корейских брендов. Так, на свежих фото в Instagram звезда позирует в забавной майке с уточкой и весьма недвусмысленной короткой надписью.

Надя дурачится на камеру и корчит смешные рожицы, показывая язык. На ней – майка с желтой уточкой и провокативной надписью. На одном из снимков певица держит в руке стекляный то ли бокал, то ли стакан с прозрачной жидкостью и игриво прикрывает лицо рукой. Похожее, на Наде практически нет косметики, и она выглядит свежо и естественно.

"Настроение – Одесса", - коротко подписала она серию забавных кадров и анонсировала концерт в Южной Пальмире группы "Время и Стекло", участницей которой является.

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники тут же обратили внимание на смешную и оригинальную футболку Нади. Они оценили вещь по достоинству, о чем сообщили артистке под ее постом.

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красотка. А майка милая", "Крутая майка", "Шикарная!", "Чудесная!", "Уточка в кадр", "Уточка на футболке Нади огонь", "Вав, супер!", "Любимая Утя", "Красотка", "Надюша, жги!", "Самое главное - уточка на футболке", "Классс!", "Жара!", "Вы сногсшибательны", - оставляли послания для певицы фолловеры.

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Задорная Надя Дорофеева позабавила сеть провокативной футболкой

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес очаровал сеть милым фото с женой в компании друзей.

Ранее Надя Дорофеева восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике. Певица приняла участие в съемке и заинтриговала поклонников.

Кстати, Надя Дорофеева покорила стильным и дерзким сценическим образом на концерте-фестивале "Большая свадьба".

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Новости Украины Надя Дорофеева
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