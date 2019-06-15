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Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2019 - 10:49
Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася з шанувальниками щирими емоціями

Популярна співачка і блогер Надя Дорофєєва обожнює експериментувати з іміджем. Вона зізнається, що також любить провокації, тому дозволяє собі носити вбрання, які потім ще довго обговорюють її шанувальники. Втім, дівчина звикла бути завжди "на стилі", а в її гардеробі переважають останні трендові новинки, враховуючи, що Надя також є власницею концепт-стору одягу корейських брендів. Так, на свіжих фото в Instagram зірка позує в кумедный майці з качечкою і дуже недвозначним коротким написом.

Надя веселиться на камеру і корчить смішні пички, показуючи язика. На ній – майка з жовтою качечкою і провокативним написом. На одному зі знімків співачка тримає в руці скляний чи то келих, чи то склянку з прозорою рідиною і грайливо прикриває обличчя рукою. Схоже, на Наді практично немає косметики, і вона виглядає свіжо і природно.

"Настрій – Одеса", - коротко підписала вона серію забавних кадрів і анонсувала концерт в Південній Пальмірі гурту "Время и Стекло", учасницею якого є.

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же звернули увагу на смішну і оригінальну футболку Наді. Вони оцінили річ належним чином, про що повідомили артистці під її постом.

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красуня. А майка мила", "Крута майка", "Шикарна!", "Чудова!", "Качечка в кадр", "Вуточка на футболці Наді вогонь", "Вав, супер!", "Улюблена Утя", "Красуня", "Надюша, пали!", "Найголовніше - качечка на футболці", "Классс!", "Спека!", "Ви неперевершені", - залишали послання для співачки фоловерів.

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що чоловік Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес зачарував мережу милим фото з дружиною в компанії друзів.

Раніше Надя Дорофєєва захопила мережу ідеальною фігурою в купальнику. Співачка взяла участь у зйомці і заінтригувала прихильників.

До речі, Надя Дорофєєва підкорила стильним і зухвалим сценічним образом на концерті-фестивалі "Велике весілля".

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Новини України Надя Дорофеєва
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