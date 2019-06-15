Весела Надя Дорофєєва потішила мережу провокативною футболкою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася з шанувальниками щирими емоціями

Популярна співачка і блогер Надя Дорофєєва обожнює експериментувати з іміджем. Вона зізнається, що також любить провокації, тому дозволяє собі носити вбрання, які потім ще довго обговорюють її шанувальники. Втім, дівчина звикла бути завжди "на стилі", а в її гардеробі переважають останні трендові новинки, враховуючи, що Надя також є власницею концепт-стору одягу корейських брендів. Так, на свіжих фото в Instagram зірка позує в кумедный майці з качечкою і дуже недвозначним коротким написом.

Надя веселиться на камеру і корчить смішні пички, показуючи язика. На ній – майка з жовтою качечкою і провокативним написом. На одному зі знімків співачка тримає в руці скляний чи то келих, чи то склянку з прозорою рідиною і грайливо прикриває обличчя рукою. Схоже, на Наді практично немає косметики, і вона виглядає свіжо і природно.

"Настрій – Одеса", - коротко підписала вона серію забавних кадрів і анонсувала концерт в Південній Пальмірі гурту "Время и Стекло", учасницею якого є.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же звернули увагу на смішну і оригінальну футболку Наді. Вони оцінили річ належним чином, про що повідомили артистці під її постом.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красуня. А майка мила", "Крута майка", "Шикарна!", "Чудова!", "Качечка в кадр", "Вуточка на футболці Наді вогонь", "Вав, супер!", "Улюблена Утя", "Красуня", "Надюша, пали!", "Найголовніше - качечка на футболці", "Классс!", "Спека!", "Ви неперевершені", - залишали послання для співачки фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що чоловік Наді Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес зачарував мережу милим фото з дружиною в компанії друзів.

Раніше Надя Дорофєєва захопила мережу ідеальною фігурою в купальнику. Співачка взяла участь у зйомці і заінтригувала прихильників.

До речі, Надя Дорофєєва підкорила стильним і зухвалим сценічним образом на концерті-фестивалі "Велике весілля".