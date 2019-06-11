ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такие милые и простые: Дантес очаровал повседневным кадром с Дорофеевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 17:31
Такие милые и простые: Дантес очаровал повседневным кадром с Дорофеевой
Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Пара выбралась на прогулку с друзьями

Муж участницы группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Владимир Дантес порадовал поклонников новым совместным снимком с супругой. При этом артист показал, как его жена выглядит в обычной жизни, когда не нужно блистать перед камерами или давать интервью. 

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором они с Надей запечатлены вместе с друзьями - судя по всему, пара выбралась на прогулку в выходной. Звездные супруги одеты в удобную и простую повседневную одежду - так, Дорофеева выбрала широкие белые брюки и салатовую майку, а также белые кроссовки. Дантес отдал предпочтение похожему наряду - светлые штаны и белая футболка.

Они выглядят очень расслабленными и довольными.

"День был просто КАЙФ!!! Давно так воскресенье не проводили!!!!" - поделился Владимир.

Такие милые и простые: Дантес очаровал повседневным кадром с Дорофеевой

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева с друзьями (instagram.com/vladimirdantes)

Подписчики ведущего принялись активно обсуждать новое фото, отмечая, что они с Надей очень милые и простые.

  • "Очень красивые люди, даже не знаю что добавить...."
  • "Красивые такие!"
  • "Милашки"
  • "Какие вы классные и красивые"
  • "Какие вы КАЙФОВЫЕ!!!!"
  • "Чудесная компания и чудесное фото)))"
  • "Какие вы крутые"
  • "У вас такой стиль у всех одинаковый, вы сговорились прийти так?"

Напомним, Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике. Певица заинтриговала фанов новой съемкой.

Ранее Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом на фестивале "Большая свадьба".

К слову, Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку.

Шикарная малышка: Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике Две принцессы: Джамала и Надя Дорофеева покорили образами на "Голос. Діти"
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь