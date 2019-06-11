Такие милые и простые: Дантес очаровал повседневным кадром с Дорофеевой

Пара выбралась на прогулку с друзьями
Муж участницы группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Владимир Дантес порадовал поклонников новым совместным снимком с супругой. При этом артист показал, как его жена выглядит в обычной жизни, когда не нужно блистать перед камерами или давать интервью.
На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором они с Надей запечатлены вместе с друзьями - судя по всему, пара выбралась на прогулку в выходной. Звездные супруги одеты в удобную и простую повседневную одежду - так, Дорофеева выбрала широкие белые брюки и салатовую майку, а также белые кроссовки. Дантес отдал предпочтение похожему наряду - светлые штаны и белая футболка.
Они выглядят очень расслабленными и довольными.
"День был просто КАЙФ!!! Давно так воскресенье не проводили!!!!" - поделился Владимир.
Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева с друзьями (instagram.com/vladimirdantes)
Подписчики ведущего принялись активно обсуждать новое фото, отмечая, что они с Надей очень милые и простые.
Напомним, Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике. Певица заинтриговала фанов новой съемкой.
Ранее Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом на фестивале "Большая свадьба".
К слову, Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку.