Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке

Телеведущая позабавила сеть красочным фото с мужчиной
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк путешествует по живописным уголкам Украины и радует поклонников атмосферными и порой забавными снимками - ведь чувства юмора ей не занимать. Сейчас она находится на знаменитых Щацких озерах и не упустила случая похвастаться фигурой в купальнике, а заодно и "испортить" кадр своему коллеге.
На ярком снимке, который был сделан на озере Свитязь, Леся и водитель ее маршрутки Богданович позируют, как типичная пара на отдыхе. Теледива в неоново-зеленом цельном купальнике сексуально сидит в лодке с коктейлем в руках, демонстрируя длинные стройные ножки и игриво глядя на камеру.
А на заднем плане в воде стоит Богданович с голым торсом, попивая пиво на фоне заката.
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике на озере Свитязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - с юмором подписала Никитюк.
Подписчики Леди Ле оценили забавное фото и ее фигуру и засыпали ведущую комплиментами и шутками, особенно обратив внимание на "фигурный" загар мужчины.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье во время прогулки по Львову.