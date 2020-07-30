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Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке

Четверг 30 июля 2020 10:39
Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Телеведущая позабавила сеть красочным фото с мужчиной

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк путешествует по живописным уголкам Украины и радует поклонников атмосферными и порой забавными снимками - ведь чувства юмора ей не занимать. Сейчас она находится на знаменитых Щацких озерах и не упустила случая похвастаться фигурой в купальнике, а заодно и "испортить" кадр своему коллеге.

На ярком снимке, который был сделан на озере Свитязь, Леся и водитель ее маршрутки Богданович позируют, как типичная пара на отдыхе. Теледива в неоново-зеленом цельном купальнике сексуально сидит в лодке с коктейлем в руках, демонстрируя длинные стройные ножки и игриво глядя на камеру.

А на заднем плане в воде стоит Богданович с голым торсом, попивая пиво на фоне заката.

Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке

Леся Никитюк показала фигуру в купальнике на озере Свитязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - с юмором подписала Никитюк.

Подписчики Леди Ле оценили забавное фото и ее фигуру и засыпали ведущую комплиментами и шутками, особенно обратив внимание на "фигурный" загар мужчины.

  • В этом фото идеально всё
  • Ну як всігда Богдан Богданович
  • Это ШЕДЕВР
  • На Світязі всі роблять, так само
  • о той мужчинка на задньому плані все прям як життєві реаліі
  • Яка красуня
  • Приукрасила мужчину на заднем фоне
  • Зате який крутий в чоловіка загар
  • Бідоська Бодька(Так підшкварився(
  • Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю. і як же звуть цього прекрасного мужчину?
  • До слёз!
  • Леся Іванівна ви богиня
  • Какие красивые длинные ноги!!
  • Я угараю с этого мужиченки на заднем плане. Красавчик

Зачетный дядька: Леся Никитюк в неоновом купальнике эротично позировала в лодке

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье во время прогулки по Львову.

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Новости Украины Леся Никитюкведущаяфигура
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