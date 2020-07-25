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Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Закарпатье, Суббота 25 июля 2020 11:26
Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Анна Киселева

Леся Никитюк продолжает съемки собственного тревел-шоу

Известная украинская ведущая Леся Никитюк в рамках собственного тревел-шоу "Le Маршрутка" постоянного показывает самые красивые и необычные уголки в Украине. С целью повышения внутреннего туризма, а также развитию любви к природе нашей страны, Леся Никитюк уже которую неделю показывает своим поклонникам в социальных сетях и шоу чудеса природы на западе Украины. На этот раз в ее объектив попало редкое лавандовое поле. Фотоснимками на фоне самого красивого поля Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

На Закарпатье появилась своя Лавандовая гора еще год назад. Два гектара лаванды цветет в Перечинском районе, в урочище Полигон. Родиной лаванды считаются средиземноморские регионы Франции и Испании.

Украинская телеведущая решила поделиться атмосферными снимками в одном из редких для Украины полей лаванды."Продолжаю заваливать вас красивыми фотками из Закарпатья! Лавандовая гора", - написала ведущая в подписи к снимкам.

Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Это просто невероятно: стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах (фото)

Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле на Закарпатье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники похвалили фотографии знаменитости, но больше всего их интересовала локация, на которой были сделаны такие удачные снимки.

  • Свет - бомба! Хорошо подловили закатное солнышко! Правильно говорят, что лучшие фото получается на восходе и на закате.
  • Яка красива ЛеЛесічка.
  • А де саме на Закарпатті така краса?
  • Краса, Леся, скажи, де це саме?
  • Какие же все-таки красивые места есть. Мы вот в деревне сейчас и сделали фотосет сами, в пшеничном поле, красота. Муж африканец. В восторге от природы!
  • Лаванда. Где это???
  • Синий тумааан, похож на... или это дым?

Скриншоты комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле.

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Новости Украины Леся Никитюк
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