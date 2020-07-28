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Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье

Вторник 28 июля 2020 14:41
Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Телеведущая насладилась утром в кафе во Львове

Леся Никитюк вместе с командой своего тревел-шоу "Le Маршрутка" продолжает путешествовать по Украине, открывая для себя и зрителей колоритные и красивые места родной страны. Красочными кадрами из самых разных уголков телеведущая делится в сети, мотивируя путешествовать по Украине. После озера Синевир и живописного лавандового поля Леди Ле сделала остановку во Львове.

Для прогулок по городу и посиделок в уютных кафе Никитюк выбрала эффектный и яркий образ - звезда предстала в мини-платье с цветочным принтом и с пикантным декольте на шнуровке, сверкнув аппетитным бюстом. Расслабленная Леся наслаждается прекрасным видом за столиком на террасе, восхищая стройными ножками и тонкой талией.

Волосы артистка оставила распущенными, а нюдовый макияж дополнила элегантной цепочкой на шее с подвеской.

Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье

"Без зайвих слів. Я Люблю Львів. P.s. Волинь ви готові зустрічати @lemarshrutka_official ??? Виїжджаємо", - прокомментировала кадры ведущая.

Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье

Леся Никитюк восхитила стильным луком в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили стильный лук Леси и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Десять ты красотка
  • Ух какая
  • Просто бахиня
  • Краса
  • Ти така гарна
  • Красотка
  • Яка файна
  • Львівська пані
  • Ох, Іванівна,яка ж ви гарна!!!!
  • Ты очень шикарная и красивая и смешная
  • Классные фотки у вас !!!!
  • Леся ты как всегда прекрасна
  • Плаття Вам фантастично личить

Соблазнительная Леся Никитюк сверкнула аппетитными бюстом в цветочном мини-платье

Скриншот комментариев

Ранее стильная Леся Никитюк показала самое красивое поле в Карпатах - Лавандовую гору.

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