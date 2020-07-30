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Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні

Четвер 30 липня 2020 10:39
Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Телеведуча потішила мережу барвистим фото з чоловіком

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк подорожує по мальовничих куточках України і радує шанувальників атмосферними і часом кумедними знімками - адже почуття гумору їй не позичати. Зараз вона знаходиться на знаменитих Щацьких озерах і не упустила нагоди похвалитися фігурою в купальнику, а заодно і "зіпсувати" кадр своєму колезі.

На яскравому знімку, який був зроблений на озері Світязь, Леся і її водій маршрутки Богданович позують, як типова пара на відпочинку. Теледіва в неоново-зеленому цілісному купальнику сексуально сидить у човні з коктейлем в руках, демонструючи довгі стрункі ніжки і грайливо дивлячись на камеру.

А на задньому плані у воді стоїть Богданович з голим торсом, попиваючи пиво на тлі заходу сонця.

Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні

Леся Нікітюк показала фігуру в купальнику на озері Світязь (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Відмічай свого чоловіка в коментах, який робить так само", - з гумором підписала Нікітюк.

Підписники Леді Ле оцінили кумедне фото та її фігуру і засипали ведучу компліментами і жартами, особливо звернувши увагу на "фігурну" засмагу чоловіка.

  • На цьому фото ідеально все
  • Ну як всігда Богдан Богданович
  • Це ШЕДЕВР
  • На Світязі всі роблять, так само
  • про ту чоловічок на задньому плані все прям як життєві реаліі
  • Яка красуня
  • Прикрасив чоловіка на задньому тлі
  • Зате який крутій у чоловіка засмага
  • Бідоська Бодька(Так підшкварився(
  • Яка неймовірна краса, така грація і легкість, ці витончені форми та почуття стилю і як же звуть цього прекрасного чоловіка?
  • До сліз!
  • Леся Іванівна ві богиня
  • Які красиві довгі ноги!!
  • Я угараю з цього мужиченки на задньому плані. Красунчик

Заліковий дядько: Леся Нікітюк в неоновому купальнику еротично позувала у човні

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом у квітковій міні-сукні під час прогулянки по Львову.

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