ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Зачем мужчину подловили?" Леся Никитюк всколыхнула сеть провокационным "случайным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 12:34
"Зачем мужчину подловили?" Леся Никитюк всколыхнула сеть провокационным "случайным" фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая сумела поймать оригинальный момент

Леся Никитюк заслужила народную любовь благодаря искрометному фирменному юмору и заражающему позитиву. Кроме того, телеведущая регулярно будоражит сеть своими бесконечными ногами и с удовольствием надевает ультракороткое мини, которое безупречно сидит на ее стройной фигуре. Например, во время поезки в Париж она гуляла по городу в пикантном платье-пиджаке от Андре Тана. Но новый пост в Instagram раззадорил сеть отнюдь не откровенным нарядом звезды, а забавным стоп-кадром с мужчиной, случайно оказавшемся рядом с Леди Ле.

Теледива позирует в повседневном образе на фоне эксалаторов в одном из столичных торговых-развлекательных центров. На ней – трендовая рубашка в стиле сафари песочного оттенка с большими накладными карманами в области груди и брюки неброской, но оригинальной расцветки. Она дополнила образ серо-бежевым клатчем, широким черным поясом и полусапожками винного цвета.

Но внимание на кадре привлекает не только сама ведущая, а случайный прохожий, который с интересом оценил Лесин "вид сзади".

&quot;Зачем мужчину подловили?&quot; Леся Никитюк всколыхнула сеть провокационным &quot;случайным&quot; фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Тот неловкий момент", - подписала провокационный и разоблачительный кадр ведущая.

Поклонники тут же принялись шутить в комментариях и заверили, что вполне понимают случайного прохожего, ведь фигура у Леси просто превосходная.

  • На то и глаза, чтобы смотреть на красивую девушку
  • Тот неловкий момент, когда твою попу оценили
  • Оценил вид сзади, а, может, и сапожки понравились, в современном обществе живем, так сказать
  • Есть на что обратить внимание! И что тут неловкого?
  • Красуня
  • Ох уж эти мужчины!
  • Іванівна, ти завжди на висоті
  • Який проникаючий погляд
  • А мальчик знает куда смотреть!
  • Леся, зачем мужчину подловили?

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в кожаном платье-мини и колготах оригинальной расцветки повеселилась на столичной вечеринке.

"Идеальная леди": Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже "Настоящая я": полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным осенним фото
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь