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"Навіщо чоловіка підловили?" Леся Нікітюк сколихнула мережу провокаційним "випадковим" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 12:34
"Навіщо чоловіка підловили?" Леся Нікітюк сколихнула мережу провокаційним "випадковим" фото
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зуміла зловитй оригінальний момент

Леся Нікітюк заслужила народну любов завдяки іскрометному фірмового гумору і заражаючому позитиву. Крім того, телеведуча регулярно розбурхує мережу своїми нескінченними ногами і залюбки одягає ультракоротке міні, яке бездоганно сидить на її стрункій фігурі. Наприклад, під час поезки в Париж вона гуляла по місту в пікантному плаття-піджаку від Андре Тана. Але новий пост в Instagram роздражнив мережа аж ніяк не відвертим вбранням зірки, а кумедним стоп-кадром з чоловіком, який випадково опинився поруч з Леді Ле.

Теледіва позує в повсякденному образі на фоні эксалаторів в одному зі столичних торгових-розважальних центрів. На ній – трендова сорочка в стилі сафарі пісочного відтінку з великими накладними кишенями на грудях і штани спокійного, але оригінальної забарвлення. Вона доповнила образ сіро-бежевим клатчем, широким чорним поясом і напівчоботами винного кольору.

Але увагу на кадрі приветає не тільки сама ведуча, а випадковий перехожий, який з цікавістю оцінив Лесин "вид ззаду".

&quot;Навіщо чоловіка підловили?&quot; Леся Нікітюк сколихнула мережу провокаційним &quot;випадковим&quot; фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Той незручний момент", - підписала провокаційний і викривальний кадр ведуча.

Шанувальники тут же почали жартувати в коментарях і запевнили, що цілком розуміють випадкового перехожого, адже фігура у Лесі просто чудова.

  • На те й очі, щоб дивитися на красиву дівчину
  • Той незручний момент, коли твою попу оцінили
  • Оцінив вид ззаду, а, може, й чобітки сподобалися, в сучасному суспільстві живемо, так би мовити
  • Є на що звернути увагу! І що тут незручного?
  • Красуня
  • Ох вже ці чоловіки!
  • Іванівна, ти завжди на висоті
  • Який проникаючий погляд
  • А хлопчик знає куди дивитися!
  • Леся, навіщо чоловіка впіймали?

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк у шкіряній сукні-міні і колготах оригінальної забарвлення повеселилася на столичній вечірці.

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