"Навіщо чоловіка підловили?" Леся Нікітюк сколихнула мережу провокаційним "випадковим" фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зуміла зловитй оригінальний момент

Леся Нікітюк заслужила народну любов завдяки іскрометному фірмового гумору і заражаючому позитиву. Крім того, телеведуча регулярно розбурхує мережу своїми нескінченними ногами і залюбки одягає ультракоротке міні, яке бездоганно сидить на її стрункій фігурі. Наприклад, під час поезки в Париж вона гуляла по місту в пікантному плаття-піджаку від Андре Тана. Але новий пост в Instagram роздражнив мережа аж ніяк не відвертим вбранням зірки, а кумедним стоп-кадром з чоловіком, який випадково опинився поруч з Леді Ле.

Теледіва позує в повсякденному образі на фоні эксалаторів в одному зі столичних торгових-розважальних центрів. На ній – трендова сорочка в стилі сафарі пісочного відтінку з великими накладними кишенями на грудях і штани спокійного, але оригінальної забарвлення. Вона доповнила образ сіро-бежевим клатчем, широким чорним поясом і напівчоботами винного кольору.

Але увагу на кадрі приветає не тільки сама ведуча, а випадковий перехожий, який з цікавістю оцінив Лесин "вид ззаду".

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Той незручний момент", - підписала провокаційний і викривальний кадр ведуча.

Шанувальники тут же почали жартувати в коментарях і запевнили, що цілком розуміють випадкового перехожого, адже фігура у Лесі просто чудова.

На те й очі, щоб дивитися на красиву дівчину

Той незручний момент, коли твою попу оцінили

Оцінив вид ззаду, а, може, й чобітки сподобалися, в сучасному суспільстві живемо, так би мовити

Є на що звернути увагу! І що тут незручного?

Красуня

Ох вже ці чоловіки!

Іванівна, ти завжди на висоті

Який проникаючий погляд

А хлопчик знає куди дивитися!

Леся, навіщо чоловіка впіймали?

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк у шкіряній сукні-міні і колготах оригінальної забарвлення повеселилася на столичній вечірці.