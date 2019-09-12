С забавными прическами и в леопардовых халатах: Кортни Кардашьян показала архивное фото с сестрами из юности

Кортни Кардашьян решила разбавить горячие ролики и фото с участием всех сестер Кардашьян-Дженнер в утягивающем белье, которые заполонили сеть. Причем выбрала весьма удачный вариант – архивное фото, где она позирует с Ким и Хлое. Юные красотки сидят на диване в одинаковых халатах леопардовой расцветки. И если Ким выглядит весьма узнаваемо – те же выразительные черты и густые темные волосы, то Кортни и Хлое существенно изменились. Младшая Хлое на фото еще не успела стать блондинкой, а Кортни, оказывается, носила забавную короткую челку.

Юные сестры Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

«105 дней до Рождества (это не парик)», – написала под фото Кортни, которая обожает подшучивать над своими архивными снимками. Фото имело огромный успех у армии фолловеров знаменитых сестер, которые уже успели поставить посту более 800 тысяч лайков.

Напомним, сегодня на повестке дня у знаменитого семейства – реклама новой коллекции утягивающего белья от Ким Кардашьня. К промо Ким привлекла всех сестре, сняв их в соблазнительных боди. Особенно выделилась Кайли – ее видео получилось максимально горячим. Но 40-летняя Кортни также предстала в весьма провокационном образе. Она примерила черное белье, сверху на которое надела черный пиджак с длинным поясом, туфли на шпильке и темные солнцезащитные очки.

Кортни рекламирует белье Ким (видео: instagram.com/kourtneykardash)

Рассказывая факты из своей биографии и рассуждая об отношении к своему телу, она по ходу раздевается и позирует в откровенных позах, сидя на стуле. Ролик имел бешеный успех и наверняка направил за покупкой белья не одну тысячу фолловеров Кортни.

Кортни в боди SKIMS (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Интересно, что сестры, хотя и занимаются каждая свои бизнесом, всегда стремятся поддержать друг друга. И не удивительно: объединив миллионные армии своих подписчиков, они могут раскрутить что угодно. К слову, пока что только Кендалл не успела создать свой бренд. Вернее, в мае модель объявила о запуске косметики, но пока что все в процессе разработки.