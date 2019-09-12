З кумедними зачісками і в леопардових халатах: Кортні Кардашян показала архівне фото з сестрами з юності

Кортні Кардашян вирішила розбавити гарячі ролики й фото з участю всіх сестер Кардашьян-Дженнер у білизні, які заполонили мережу. Причому вибрала дуже вдалий варіант – архівне фото, де вона позує з Кім і Хлое. Юні красуні сидять на дивані в однакових халатах леопардового забарвлення. І якщо Кім виглядає дуже впізнавано – ті ж виразні риси і густе темне волосся, то Кортні і Хлої істотно змінилися. Молодша Хлое на фото ще не встигла стати блондинкою, а Кортні, виявляється, носила короткий чубчик.

Юні сестри Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

«105 днів до Різдва (це не перука)», – написала під фото Кортні, яка обожнює жартувати над своїми архівними знімками. Фото мало величезний успіх у армії фоловерів знаменитих сестер, які вже встигли поставити посаді понад 800 тисяч лайків.

Нагадаємо, сьогодні на порядку денному у знаменитого сімейства – реклама нової колекції утягуючої білизни від Кім Кардашьня. До промо Кім запросила всіх сестрі, знявши їх в спокусливих боді. Особливо виділилася Кайлі – її відео вийшло максимально гарячим. Але 40-річна Кортні також з'явилася в дуже провокаційному образі. Вона приміряла чорне білизну, зверху на яку одягла чорний піджак з довгим поясом, туфлі на шпильці і темні сонцезахисні окуляри.

Кортні рекламує білизну Кім (відео: instagram.com/kourtneykardash)

Розповідаючи факти зі своєї біографії і розмірковуючи про ставлення до свого тіла, вона по ходу роздягається і позує у відвертих позах, сидячи на стільці. Ролик мав шалений успіх і напевно направив за покупкою білизни не одну тисячу фоловерів Кортні.

Кортні в боді SKIMS (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Цікаво, що сестри, хоча і займаються кожна свої бізнесом, завжди прагнуть підтримати одна одну. І не дивно: об'єднавши мільйонні армії своїх послідовувачів, вони можуть розкрутити що завгодно. До речі, поки що тільки Кендалл не встигла створити свій бренд. Вірніше, у травні модель оголосила про запуск лінії косметики, але поки що все в процесі розробки.