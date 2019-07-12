Юная возлюбленная Виктора Павлика поделилась романтическим фото с певцом

Роман 53-летнего певца Виктора Павлика с его PR-менеджером, 25-летней Екатериной Репяховой в последнее время у всех на слуху. Оказалось, что пара вместе уже три года, а недавно даже появились слухи о том, что они собираются пожениться. Впрочем, как заявила девушка, это все выдумки и они с любимым пока такого не планируют.

Виктор старается не афишировать отношения с молодой возлюбленной, однако Екатерина с удовольствием делится совместными фото с артистом и не собирается ничего скрывать.Так, на своей странице в Instagram она опубликовала романтический совместный снимок с Павликом.

На фото певец сидит в кресле, а девушка стоит сзади, положив руки ему на грудь. Виктор в свою очередь нежно держит руки любимой и счастливо улыбается.

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

"И в радости, и не в радости

По дороге любой и до старости", - трогательно подписала кадр Репяхова.

Подписчиков девушки не смущает большая разница в возрасте пары и они желают им любви и гармонии и умиляются нежному фото.

Як гарно! Будьте щасливі

Вы прекрасная пара, счастья вам и гармонии

Яка гарна та щаслива пара! Бажаю любові Вам до безкінечності

Главное любить, верить и доверять

Вав вав вав! Дуже круті та позитивні! Щастя вам вагонн

Вот это поворот!!!))) Поздравляю

Яка ви гарна пара,бажаю вам великого щастя і не звертати уваги на дурниці

Божьего благословения!

Красивые, счастливые, в глазах любовь и восхищение друг другом, какие же вы классные! Счастья вам!

Вы мне очень нравитесь, как пара! Такие милые. Счастья вам!

Ви такі класнючі разом. Хай вам щастить!!! І не слухайте нікого. Живіть в своє задоволення. А люди завжди звикли обговорювати, знаходити якісь мінуси, і давати не потрібні поради

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, до этого возлюбленная Виктора Павлика рассказала резонансные детали их романа. К примеру, выяснилось, что девушка увлекается творчеством своего избранника еще с детства. У девушки даже есть уникальный снимок из детства с Павликом.

К Екатерине Репяховой, которая почти на 30 лет моложе, Виктор Павлик ушел от третьей жены. Недавно певец рассказал о реакции бывшей жены на его новый роман.