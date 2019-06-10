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Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 11:31
Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка показала свою верхову прогулянку

Старша дочка співачки Олі Полякової, 14-річна Маша не боїться пробувати нове - дівчинка вже випробувала себе на модельному терені, в якості співачки, блогера та інших іпостасях. На цей раз вона похвалилася незвичайним хобі - юна красуня прокотилася верхи на коні. Яскравим знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Своє довге волосся вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.

"Як би ви підписали це фото?" - поцікавилася Полякова-молодша.

Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Прекрасна", - тут же відреагувала її зіркова мама.

Фолловери Маші теж почали пропонувати свої варіанти.

  • "Прогулянка з кіньми"
  • "Юна наїзниця"
  • "Їду в Макдональдс за колою "
  • "Добре бути на коні...."
  • "Улюблена мамулькина доню, молодчинка..."
  • "Маша красуня"
  • "Ілля Муромець вже не той"
  • "Прекрасна принцеса))) Або просто ЧУДОВА)) як тобі???"
  • "Світом правлять Поляковы"
  • "Принцеса на коні"
  • "Яка конячка красива!!! Це Ваша???"
  • "Темні конячки"
  • "Відважна"
  • "Прекрасна на Коні"

Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коняЮна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова вперше заспівала на сцені - дівчинка виступила в рамках концерту Comedy Kids. Думки шанувальників щодо її вокальних даних розійшлися.

Раніше Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь - Маші і Аліси.

До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя померанського шпіца, якого назвали Тіною.

"Моє сонце, моє щастя": Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження По стопах матері: дочка Олі Полякової вперше заспівала на концерті
Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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