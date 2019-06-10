Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня

Дівчинка показала свою верхову прогулянку
Старша дочка співачки Олі Полякової, 14-річна Маша не боїться пробувати нове - дівчинка вже випробувала себе на модельному терені, в якості співачки, блогера та інших іпостасях. На цей раз вона похвалилася незвичайним хобі - юна красуня прокотилася верхи на коні. Яскравим знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Своє довге волосся вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.
"Як би ви підписали це фото?" - поцікавилася Полякова-молодша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Прекрасна", - тут же відреагувала її зіркова мама.
Фолловери Маші теж почали пропонувати свої варіанти.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова вперше заспівала на сцені - дівчинка виступила в рамках концерту Comedy Kids. Думки шанувальників щодо її вокальних даних розійшлися.
Раніше Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь - Маші і Аліси.
До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя померанського шпіца, якого назвали Тіною.