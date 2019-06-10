Юна наїзниця: дочка Олі Полякової сміливо осідлала коня

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка показала свою верхову прогулянку

Старша дочка співачки Олі Полякової, 14-річна Маша не боїться пробувати нове - дівчинка вже випробувала себе на модельному терені, в якості співачки, блогера та інших іпостасях. На цей раз вона похвалилася незвичайним хобі - юна красуня прокотилася верхи на коні. Яскравим знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Своє довге волосся вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.

"Як би ви підписали це фото?" - поцікавилася Полякова-молодша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Прекрасна", - тут же відреагувала її зіркова мама.

Фолловери Маші теж почали пропонувати свої варіанти.

"Прогулянка з кіньми"

"Юна наїзниця"

"Їду в Макдональдс за колою "

"Добре бути на коні...."

"Улюблена мамулькина доню, молодчинка..."

"Маша красуня"

"Ілля Муромець вже не той"

"Прекрасна принцеса))) Або просто ЧУДОВА)) як тобі???"

"Світом правлять Поляковы"

"Принцеса на коні"

"Яка конячка красива!!! Це Ваша???"

"Темні конячки"

"Відважна"

"Прекрасна на Коні"

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова вперше заспівала на сцені - дівчинка виступила в рамках концерту Comedy Kids. Думки шанувальників щодо її вокальних даних розійшлися.

Раніше Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь - Маші і Аліси.

До речі, Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явилося кумедне цуценя померанського шпіца, якого назвали Тіною.