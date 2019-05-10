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"Явно не в мать": Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 10:26
"Явно не в мать": Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также показала довольных мужа и сына

Маша Ефросинина решила провести еще одни затяжные выходные в кругу семьи и, судя по всему, за городом. Даже во время выходных телеведущая и блогер продолжает делиться с поклонниками приятными моментами на своей instagram-страничке. И среди таких важных жизненных эпизодов – особенный ужин с родными.

Особенный, так как за приготовление блюд в этот вечер отвечала 15-летняя дочка Маши Ефросининой – Нана. Звездная мама поспешила снять несколько коротких видео и похвастаться кулинарными шедеврами своей дочери. К слову, сама Нана немного смущается, поэтому Ефросинина пообещала ее не снимать. Отметим, что дочка Маши крайне редко посещает с мамой различные мероприятия и также редко появляется у нее в соцсетях. Ефросинина неоднократно объясняла, что Нана не любительница вечеринок. Кроме того, большую часть времени девушка посвящает учебе.

&quot;Явно не в мать&quot;: Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

Маша Ефросинина с родными (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что касается семейного ужина, то Нана приготовила сразу несколько блюд – овощной рататуй с козьим сыром  и пирог со спаржей и горгонзолой.

"Я говорила Нане с ее детства, что мечтаю видеть, как она куховарит. И это, признаюсь, больше чем стряпня. Готовит она мега вкусно. Даа, дочь явно не в мать", - трогательно комментирует видео Ефросинина.

Также на видео видим главных дегустаторов. Это муж телеведущей – бизнесмен Тимур Хромаев. А также ее младший сын – 4-летний Саша. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

&quot;Явно не в мать&quot;: Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

&quot;Явно не в мать&quot;: Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

&quot;Явно не в мать&quot;: Маша Ефросинина показала кулинарные шедевры 15-летней дочери

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно высказалась о черной полосе в жизни: "В такие моменты люди начинают бухать". 

Также Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем. Пара отметила 17 лет с даты знакомства! 

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