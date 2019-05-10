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"Явно не в матір": Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 10:26
"Явно не в матір": Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна також показала задоволених чоловіка і сина

Маша Єфросиніна вирішила провести ще одні затяжні вихідні у колі родини і, судячи з усього, за містом. Навіть під час вихідних телеведуча і блогер продовжує ділитися з шанувальниками приємними моментами на своїй instagram-сторінці. І серед таких важливих життєвих епізодів – особлива вечеря з рідними.

Особлива, так як за приготування страв в цей вечір відповідала 15-річна донька Маші Єфросиніної – Нана. Зіркова мама поспішила зняти кілька коротких відео і похвалитися кулінарними шедеврами своєї дочки. До речі, сама Нана трохи ніяковіє, тому Єфросиніна пообіцяла її не знімати. Зазначимо, що донька Маші вкрай рідко відвідує з мамою різні заходи і також рідко з'являється у неї в соцмережах. Єфросиніна неодноразово пояснювала, що Нана не любителька вечірок. Крім того, велику частину часу дівчина присвячує навчанню.

&quot;Явно не в матір&quot;: Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

Маша Єфросиніна з рідними (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що стосується сімейної вечері, то Нана приготувала відразу кілька страв – овочевий рататуй з козячим сиром і пиріг зі спаржею і горгонзолою.

"Я говорила Нані з її дитинства, що мрію бачити, як вона куховарить. І це, зізнаюся, більше ніж куховарство. Готує вона мега смачно. Даа, дочка явно не в матір", - зворушливо коментує відео Єфросиніна.

Також на відео бачимо головних дегустаторів. Це чоловік телеведучої – бізнесмен Тимур Хромаєв. А також її молодший син – 4-річний Сашко. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

&quot;Явно не в матір&quot;: Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

&quot;Явно не в матір&quot;: Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

&quot;Явно не в матір&quot;: Маша Єфросиніна показала кулінарні шедеври 15-річної доньки

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто висловилася про чорну смугу в житті: "У такі моменти люди починають бухати".

Також Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком. Пара відзначила 17 років з дати знайомства!

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