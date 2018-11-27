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"Я искренне люблю тебя": Лобода показала нового "бойфренда" (фото)

Lite » Звезды 27.11.2018 - 19:18
"Я искренне люблю тебя": Лобода показала нового "бойфренда" (фото)
Фото: (instagram.com/lobodaofficia)

Артистка призналась в любви Николаю Степанову

Известная украинская певица Светлана Лобода, вокруг которой сосредоточено множество сплетен и слухов о романе с Тиллем Линдеманом, решила еще больше заинтриговать фанатов. Она опубликовала нежный семейный снимок с PR-менеджером Николаем Степановым, под которым поздравила его с днем рождения. Фотография опубликована на странице артистки в Instagram.

"Коля был моим первым поклонником на конкурсе Евровидения, он заражал любовью всех вокруг и уже тогда верил и знал, что нас ждет сегодня. Этот парень давно стал частью нашей большой Семьи. Я искренне люблю тебя Николай Степанов и благодарю за все, что ты ежедневно делаешь для меня, желаю тебе в этот день кайфа от каждого мгновения, будь здоров и счастлив!!! Целуй мамочку и благодари за то, что вырастила такого парня!!! Я рядом, и ты можешь всегда на меня положиться. Люблю. С Днем Рождения, друг", — написала Лобода.

&quot;Я искренне люблю тебя&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficia

В комментариях предположили, что Степанов является отцом Тильды и именно его рука обнимала артистку на фотографии с новорожденной дочерью.

&quot;Я искренне люблю тебя&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я искренне люблю тебя&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я искренне люблю тебя&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я искренне люблю тебя&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficia

И их мнение не безосновательно. Степанов часто признавался в любви к артистке, чем мог спровоцировать слухи о романе. На совместных снимках звезды выглядят влюбленными и счастливыми. Фотографии опубликованы в Instagram Степанова.

 

Скриншоты постов аккаунта instagram.com/nstepanov_official

Напомним, что фронтмен легендарной рок-группы серьезно болен.

Ранее Лобода удивила фото в компании четырех мужчин.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ЛободазвездаотношенияслухиТилль Линдеманнроман
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