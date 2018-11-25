"Агенты 007": Лобода удивила фото в компании четырех мужчин

LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода запостила в сеть новый стильный снимок

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода, которую публично унизили в России, запостила в сеть фото, которое вызвало ажиотаж среди ее фанов. Артистка в своем Instagram-аккаунте опубликовала интригующее черно-белое фото.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

В кадре поп-дива позирует в стильном черном обтягивающем платье с широким ремнем на фоне четырех мужчин. Образ звезда дополнила необычными массивными серьгами в виде рыбьих скелетов. Волосы Лободы аккуратно уложены в классическую прическу.

К фото добавнена лаконичная подпись "Guten Morgen".

Фолловеры не оставили без внимания новый пост звезды и сразу же написали множество комментариев. Однако, примечательно то, что внимание фанов больше всего привлек не необычный стиль фото и даже не интересный наряд Лободы, а четверка мужчин, на которых были надеты брюки и рубашки в тон платья певицы.

"Агенты 007", "Стильные такие", "Лобадовцы", - написали подписчики.

Стоит отметить, что красота Светланы и ее одежда, а особенно стильные серьги тоже не остались незамеченными среди ее поклонников.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее мы писали о том, что Светлану Лободу и Тилля Линдеманна давно подозревают в отношениях, и также высказываются предположения, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как тот сделал артистке необычный подарок.

Напомним, не так давно немецкий рокер Тилль Линдеманн рассказал, что думает о семейной жизни.

Видео: РБК-Украина