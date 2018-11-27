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"Я щиро люблю тебе": Лобода показала нового "бойфренда" (фото)

Lite » Зірки 27.11.2018 - 19:18
"Я щиро люблю тебе": Лобода показала нового "бойфренда" (фото)
Фото: (instagram.com/lobodaofficia)

Артистка зізналася в любові Миколі Степанову

Відома українська співачка Світлана Лобода, навколо якої зосереджено безліч пліток і чуток про роман з Тиллем Линдеманом, вирішила ще більше заінтригувати фанатів. Вона опублікувала ніжний сімейний знімок з PR-менеджером Миколою Степановим, під якими привітала його з днем народження. Фотографія опублікована на сторінці артистки Instagram.

"Коля був моїм першим шанувальником на конкурсі Євробачення, він заражав любов'ю всіх навколо і вже тоді вірив і знав, що нас чекає сьогодні. Цей хлопець давно став частиною нашої великої Родини. Я щиро люблю тебе Микола Степанов і дякую за все, що ти щодня робиш для мене, бажаю тобі в цей день кайфу від кожної миті, будь здоровий і щасливий!!! Цілуй матусю і дякуй за те, що виростила такого хлопця!!! Я поруч, і ти завжди можеш на мене покластися. Люблю. З Днем Народження, друже", — написала Лобода.

&quot;Я щиро люблю тебе&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficia

В коментарях припустили, що Степанов є батьком Тільди і саме його рука обіймала артистку на фотографії з новонародженою дочкою.

&quot;Я щиро люблю тебе&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я щиро люблю тебе&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я щиро люблю тебе&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

&quot;Я щиро люблю тебе&quot;: Лобода показала нового &quot;бойфренда&quot; (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficia

Та їх думка не безпідставна. Степанов часто зізнавався в любові до артистці, ніж міг спровокувати чутки про роман. На спільних знімках зірки виглядають закоханими та щасливими. Фотографії опубліковані в Instagram Степанова.

 

Скріншоти постів облікового запису instagram.com/nstepanov_official

Нагадаємо, що фронтмен легендарної рок-групи серйозно хворий.

Раніше Лобода здивувала фото в компанії чотирьох чоловіків.

Відео: (video.rbc.ua)

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